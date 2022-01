JAKARTA – Aktor Simu Liu menjadi pemeran utama dalam film Marvel berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kini, dengan dikembangkannya sebuah sekuel, Simu pun beberkan ide cerita yang ia punya untuk film Shang-Chi 2.

Sukses besar ketika rilis di bioskop September 2021, tak mengherankan jika Marvel Studios dengan cekatan memberi lampu hijau untuk mengembangkan sekuel dari film karya Destin Daniel Cretton itu.

Menjadi film pertama MCU yang mengangkat budaya Asia, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings berkisah tentang petualangan sang tokoh titular merebut sepuluh cincin magis legendaris dari sang ayah yang memimpin organisasi kriminal bernama The Ten Rings.

Di sekuelnya nanti, Simu Liu sang aktor pemeran utama pun ingin menampilkan beberapa topik menarik yang baru-baru ini dibagikan kepada Complex Canada, dikutip melalui ScreenRant.

“Aku rasa di sekuelnya nanti kami bisa mengeksplorasi kekuatan baru yang dimiliki Shang-Chi. Sepuluh cincin magis itu sempat merusak ayahnya, dan aku ingin melihat bagaimana jadinya jika cincin-cincin itu dipegang oleh seseorang yang lebih muda,” ucap Simu dilansir Selasa (11/1/2022).

Tak hanya mengembangkan kisah tentang senjata magis, Simu juga ingin mengokohkan akar tokoh Shang-Chi di jagat sinema MCU; mulai dari kolaborasi bersama tokoh lain, benang merah antara Shang-Chi dengan kisah-kisah superhero lain, dan semacamnya.

“Dimana letak Shang-Chi dalam MCU? Siapa saja tokoh Marvel lain yang akan membantunya? Ada hubungan apa antara Shang-Chi dengan superhero lain? Aku ingin menyelami topik-topik itu,” lanjutnya.

Di adegan post-credits Shang-Chi, sang tokoh titular bersama sahabatnya, Katy, dikisahkan bertemu dengan Wong dari film Doctor Strange dan juga Captain Marvel dan Bruce Banner dari film Avengers. Kemunculan tiga tokoh besar MCU ini pun mengindikasikan bahwa Shang-Chi akan turut bergabung dalam petualangan yang lebih besar dan berskala kosmis di film-film Marvel mendatang. Dikabarkan akan mengembalikan Simu Liu, Awkwafina, dan Meng’er Zhang dalam peran-peran ikonik mereka, kini Shang-Chi 2 masih berada di tahap awal pra-produksi. Belum diketahui kapan film sekuel ini akan mulai syuting, melihat masih banyaknya produk MCU yang akan dirilis dalam dua tahun ke depan.