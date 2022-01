SEOUL - Masih ingat dengan Choi Sung Won, aktor yang berperan sebagai adik Lee Hyeri dalam Reply 1988? Sang aktor kini bersiap kembali ke layar kaca setelah menyelesaikan kemoterapi kanker darah yang dideritanya.

Kabar tersebut dikonfirmasi agensinya, Wide-S Company. “Choi Sung Won akan membintangi drama baru MBC, From Now On, Showtime!. Saat ini, dia pelan-pelan kembali beraktivitas, dengan tetap memperhatikan kesehatannya,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Rabu (19/1/2022).

Drama bergenre fantasi dan komedi romantis itu berkisah tentang pesulap yang bisa memanggil hantu dan polisi yang terobsesi dengan kekuatan supernatural. Choi Sung Won berperan sebagai suami yang baru menikah.

Sang aktor dipastikan akan beradu akting dengan Park Hae Jin, Jin Ki Joo, dan Jung Joon Ho dalam drama tersebut. Rencananya, MBC akan mulai menayangkan From Now On, Showtime! pada Maret mendatang.

Choi Sung Won didiagnosa mengidap leukimia, pada Mei 2016. Pada Desember 2016, ia dinyatakan sembuh total. Namun, sel kankernya kembali aktif setelah 4 tahun yang membuatnya kembali menjalani kemoterapi, pada November 2020. Nama Choi Sung Won dikenal publik berkat perannya sebagai No Eul dalam drama populer tvN, Reply 1988. Selanjutnya, dia kembali terlibat dalam sederet drama, seperti Prison Playbook dan Gangnam Beauty.