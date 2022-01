JAKARTA - Sutradara film Pengabdi Setan, Joko Anwar, membuat pengumuman mengejutkan di media sosialnya. Dia mengatakan, film Pengabdi Setan 2 akan segera tayang di bioskop tahun ini.

Pengumuman tersebut tampak di media sosial Twitter-nya. Melalui platform itu, dia mengunggah gambar bertuliskan Pengabdi Setan 2 Communion.

“Dia datang lagi. Segera. Tahun ini di bioskop. Siap? #PengabdiSetan2,” kata Joko Anwar seperti dikutip dari Twitter-nya, Kamis (6/1/2022).

Hal ini sontak menghebohkan warganet. Terbukti dari tak lama pengumuman itu dibuat, ‘Pengabdi Setan 2’ langsung menjadi trending topic di Twitter.

Banyak netizen yang menunggu tanggal rilis film Pengabdi Setan 2. “Kaget banget pengabdi setan 2 tiba tiba mau rilis tahun iniiiii,” kata akun @ssear***.

“Pengabdi Setan 2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKK I can't believe this is happening!!!” cuit akun @crepuscol***.

“GILA PENGABDI SETAN 2,TAYANG TAHUN INI DI BIOSKOP??? ga sabarrrrrr,” komentar akun @qqo***.

Seperti diketahui, Pengabdi Setan merupakan salah satu film horor laris garapan Joko Anwar di tahun 2017 silam. Ini menjadi salah satu film Indonesia yang tayang di sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, Taiwan, Malaysia, hingga Spanyol.

Film yang dibintangi oleh Tara Basro dan Ayu Laksmi ini juga meraup berbagai penghargaan film. Pada ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2017, film ini mendapatkan 13 nominasi, dan berhasil memenangkan 7 di antaranya.

(aln)