Biodata Joko Anwar, Sutradara Kawakan yang Kritik Terpilihanya Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN

JAKARTA - Sutradara Joko Anwar turut mengomentari penunjukan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Menurutnya, sosok Reza Rahadian lebih tepat menempati jabatan itu.

Lebih lanjut, Joko menilai Reza merupakan orang berkompetensi tinggi soal film. Terlebih, dia adalah aktor profesional yang kerap terlibat dalam beberapa judul film populer.

Atas pertimbangan itulah, Joko melihat Ifan belum mampu mengemban tugas tersebut.

Biodata Joko Anwar, Sutradara Kawakan yang Kritik Penunjukan Dirut PFN

Pernyataan tersebut kemudian viral sehingga banyak netizen yang penasaran terhadap biodata dan agama Joko Anwar yang akan diulas dalam artikel berikut ini:

Joko Anwar lahir di Medan, pada 3 Januari 1976 dan saat ini ia berusia 48 tahun. Joko diketahui memeluk agama Islam. Dia berprofesi sebagai seorang penulis skenario sekaligus sutradara film yang terkenal di Indonesia.

Karya Joko Anwar sering kali mendapatkan apresiasi positif dari para kritikus film. Tak jarang, karya-karya itu sering masuk nominasi di festival film bergengsi dan beberapa di antaranya berhasil meraih penghargaan.

Sebelum menggeluti industri perfilman, Joko sudah mulai menulis dan menyutradarai pertunjukan drama saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah lulus, ia menjadi seorang wartawan di surat kabar berbahasa Inggris, The Jakarta Post sekaligus menjadi seorang kritikus film.

Siapa sangka, karier Joko Anwar di industri film mulai terbuka ketika ia mewawancarai seorang sutradara dan produser, Nia Dinata.

Sang narasumber ketika itu tertarik dengan karya-karya Joko. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajaknya bekerja sama dalam proyek film Arisan! pada tahun 2003.