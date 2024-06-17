Joko Anwar Gandeng 3 Sutradara Muda Garap Series Nightmares and Daydreams

JAKARTA - Joko Anwar kembali dengan series Nightmares and Daydreams. Series yang menggabungkan genre science-fiction dan supernatural itu, digarapnya bersama tiga sutradara muda: Ray Pakpahan, Randolph Zaini, dan Tommy Dewo.

Menurut Joko, series tersebut berkisah tentang manusia yang mencoba bertahan dari cobaan hidup. “Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia keluar dari hal-hal struktural yang membelenggu,” katanya saat ditemui di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, pada 16 Juni 2024.

Series Nightmares and Daydreams terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, termasuk isu-isu sosial dan politik. “Karena genre sci-fi tergolong baru di Indonesia, maka saya buat isu dan karakter dalam series ini relevan dan relatable,” ujar Joko lagi.

Dalam menggarap series tersebut, Joko Anwar berkolaborasi dengan produser film Tia Hasibuan. Sang produser mengaku, keinginan mereka untuk berkolaborasi dengan sutradara muda akhirnya tercapai lewat series tersebut.

“Kami sudah mengikuti karier Ray, Randolph, dan Tommy sejak lama. Menurut kami, mereka bertiga adalah sutradara muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini,” tutur Tia menambahkan.

Series Nightmares and Daydreams yang tayang sejak 14 Juni 2024, terdiri dari tujuh episode yang masing-masing memiliki kekuatan cerita yang berbeda. Menariknya, series ini dibintangi 65 talenta terbaik perfilman Indonesia dan akan ditayangkan Netflix di 190 negara.*

(SIS)