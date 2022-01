SEOUL - Yoon Shi Yoon dikonfirmasi membintangi drama akhir pekan terbaru KBS, Hyun Jae is Beautiful. Hal itu dikonfirmasi stasiun TV nasional Korea Selatan itu, pada 31 Desember 2021.

Mantan bintang 2 Days 1 Night itu akan beradu akting dengan Bae Da Bin, Oh Min Seok, Shin Dong Min, Seo Bum June, dan Choi Ye Bin dalam drama tersebut. Sementara Kim Sung Geun didapuk menjadi sutradara dan skenarionya digarap Ha Myung Hee.

Drama Hyun Jae is Beautiful berkisah tentang tiga kakak beradik bermarga Lee yang menolak untuk menikah. Namun demi mewarisi apartemen orangtua mereka, masing-masing mencoba mencari istri.

Oh Min Seok akan berperan sebagai kakak tertua, Yoon Shi Yoon menjadi anak kedua, dan si bungsu diperankan aktor Seo Bum June. Aktris Shin Dong Mi dipasangkan dengan Oh Min Seok, Bae Da Bin menjadi kekasih Yoon Shi Yoon, dan Choi Ye Bin dengan Seo Bum June.

Yoon Shi Yoon berlakon sebagai Lee Hyun Jae, seorang pengacara dengan kemampuan memenangkan kasus cukup besar. Sementara Bae Da Bin menjadi Hyun Mi Rae, personal shopper untuk orang-orang kaya.

Hyun Mi Rae meminta bantuan Hyun Jae untuk membatalkan pernikahannya dan mengklaim diri sebagai korban penipuan. Dari hubungan sebagai pengacara dan klien, keduanya pun akhirnya jatuh cinta.

Sementara Oh Min Seok berperan sebagai dokter gigi bernama Lee Yoon Jae. Meski dikenal lembut, namun dia cukup keras pada dirinya sendiri. Sekitar 5 tahun setelah membuka klinik gigi, dia cukup terkenal di kalangan pasien.

Aktris Shin Dong Mi dipercaya menghidupkan peran Shim Hae Joon, pengacara dan direktur firma hukum yang tergila-gila pada Lee Yoon Jae. Dia mendatangi klinik gigi Yoon Jae setelah mendengarnya dari Hyun Jae.

Seo Bum June berperan sebagai Lee Soo Jae, yang berusaha keras lulus ujian menjadi pegawai negeri sipil. Kondisi itu, membuat Soo Jae kerap dibandingkan dengan kedua kakaknya. Meski begitu, dia berusaha untuk tetap optimistis dan mencintai diri sendiri.

Berusaha hidup mandiri, dia bekerja paruh waktu sebagai pekerja bongkar muat truk paket. Di sanalah dia bertemu Na Yoo Na (Choi Ye Bin) yang bekerja keras menabung untuk mengejar mimpinya menjadi tukang kue.

Selain keenam aktor di atas, drama Hyun Jae is Beautiful juga dibintangi Park In Hwan yang berperan sebagai kakek ketiga kakak beradik tersebut, Lee Kyung Chul. Sementara peran ayah (Lee Min Ho) dibintangi Park Sang Won dan ibu (Han Kyung Ae) dilakoni Kim Hye Ok.

Lalu siapa dari ketiga kakak beradik ini yang akan menikah duluan dan mendapatkan apartemen tersebut? Drama Hyun Jae is Beautiful akan tayang pada 2022, setelah Young Lady and Gentleman menyelesaikan masa tayangnya.*

