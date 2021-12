ANGGUN Cipta Sasmi dibanjiri dengan pujian atas toleransi beragamanya. Ia bertemu dan berjabat tangan dengan Paus Fransiskus si Vatikan.

Di penghujung tahun 2021, pelantun “Mimpi” tersebut tampak mengunjungi Vatikan di Roma, Italia. Ia bahkan tampak menemui Paus Fransiskus.

Meski beragama Islam, namun kesempatan langkahnya tersebut tampak disambut hangat oleh Paus Fransiskus. Melalui unggahan Instagram-nya, Anggun terlihat santun berbincang dengan menjabat tangan pemimpin Gereja Katolik dunia tersebut.

“Beyond honoured to have met the Pope Francis😇. He’s soft spoken, looks right in my eyes, smiles and I can feel his love, humanity, and kindness. Such an unforgettable moment🙏🏽 #PopeFrancis @franciscus⭐️❤️”

“Kehormatan luar biasa dapat menemui Paus Fransiskus. Beliau berbicara sangat lembut, memandang mata saya, tersenyum, hingga saya dapat merasakan cinta, rasa kemanusiaan, dan kebaikannya. Pengalaman yang tak akan terlupakan,” tulisnya.

Momen pertemuannya dengan Paus Fransiskus kemudian dibanjiri oleh rasa hormat Netizen pada kolom komentar. Tak jarang, Netizen mengagumi jiwa toleransi penyanyi internasional asal tanah air tersebut. "Bangga banget🙏🏻👍🏻.. andai orang sini se open minded dan memiliki toleransi yg tinggi seperti mbak Anggun.. the best lah👏👏👏" tulis @d0*** "Terharu😢😢😢" tambah @theo** "Luar biasa mbak Anggun bisa ketemu Paus" sambung @tiam** "Mbak anggun nya juga sangat hmbl cara meletak kan tangan didada nya, kejawen bnget 😍😍😍," ujar rama*** "Duuhhh bahagianya.... terima kasih mb Anggun. Jiwa toleransimu, nasionalismu masih kental. Di mata kami, mb Anggun tetap Indonesia," kata music***