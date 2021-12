JAKARTA- Ajang pencarian bakat bergengsi, X Factor Indonesia kini kembali. Jadwal tayang X Factor 2021 juga dapat ditonton melalui aplikasi favorit RCTI+ . Di sini dicari Factor X Terbaik dari banyak penyanyi yang memiliki bakat dan suara yang keren.

Tahun ini, X Factor Indonesia 2021 dipandu oleh Robby Purba sebagai host, dan beberapa penyanyi-penyanyi ternama Tanah Air didapuk menjadi juri, ada Anang Hermansyah, Judika, Ariel NOAH, Rossa, dan Bunga Citra Lestari.

BACA JUGA:

- Denny Sumargo: Gue Enggak Diundang Podcast Deddy Corbuzier karena Saingan

- Buka Kemungkinan Rujuk dengan Gading Marten, Gisel: Biar Dituntun Tuhan Saja

Jadwal program X Factor Indonesia tayang setiap Senin dan Selasa pukul 18.00 WIB. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya dengan selalu menyaksikan secara streaming ataupun VOD (video on demand) melalui aplikasi RCTI+ dan website resmi RCTI.

Daftar Peserta yang Berhasil Lolos Tahap 1 & 2 X Factor

Berikut ini daftar peserta yang pernah berhasil lolos di X Factor Indonesia di babak Audisi :

· The Abdi’s

· Sheena Mulankova

· Pinkan Saladina Nolani

· Marcella Dee

· Helena Alycia

· Djekson Pandeirot

· Alvin Jo

· Jajang Bagus

· Putu Maydea

· Antonio Manurung

· Danar Widianto

· Nadhira Ulya

· Zufari

· Ikrom Maulana

· R. Wijaya Kusuma (Aya)

· Bagus Pratama

· Rosalya / Mace Purba

· Sharon Sekaraji Karuniaadi

· Gan Gan Wigandi

· Sonya Bara

· Axshin Zaidi

· Maysha Juan

· Hendra Nurahman / Enka

· Verman

· Roby Gultom

Jadwal & Jam Tayang X Factor 2021 Tahun Ini

X Factor Indonesia 2021 di tahun ini dapat Anda tonton setiap hari setiap Senin dan Selasa pukul 18.00 WIB melalui channel TV RCTI. Untuk mendapatkan pengalaman sensasi menonton dengan hasil memuaskan setiap saat dan dimana saja, kamu bisa mencoba menonton acara RCTI 24 jam di aplikasi RCTI+ tanpa buffer. X Factor Indonesia dapat disaksikan tepat setelah acara Tukang Ojek Pengkolan atau sebelum program acara Ikatan Cinta.

Link Nonton Streaming X Factor 2021

Acara X Factor Indonesia 2021 tidak hanya dapat ditonton melalui Tv RCTI saja. Untuk kamu yang tidak sempat menonton, kamu bisa menontonnya di sini. Jangan khawatir, walaupun kamu ketinggalan menontonnya, setiap episodenya ada di RCTI+.

Don’t forget to watch it and don’t miss it!