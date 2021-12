DI penghujung 2021, Vision+ menghadirkan serial drama untuk menemani Anda dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru yang berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy yang terbagi menjadi 5 episode. Saat ini, Anda sudah bisa menonton episode perdananya di Vision+.

Serial ini diperankan oleh aktor-aktris cilik dan senior yang terkemuka, di antaranya Aradhana Rahadi sebagai Lukas, Alif Anwar sebagai Frans, Chempa Puteri sebagai Flory, Rizky Hanggono sebagai Johan atau ayah dari Lukas, Ruth Marini sebagai Maria atau ibu dari Lukas, Lydia Kandou sebagai Suci atau nenek dari Lukas, dan Dimaz Andrean sebagai Romo Eli.

Lukas: The Journey of an Altar Boy menceritakan tentang Lukas, seorang anak laki-laki dan calon putra altar yang berpetualang mencari ayahnya, setelah mendapat kabar bahwa sang ayah ternyata masih hidup. Di episode pertama ini, Lukas diceritakan sebagai anak yang aktif dan suka bermain, walaupun pada akhirnya ia harus belajar lebih disiplin untuk menempuh pendidikan misdinar atau putra altar.

Di pendidikan misdinar inilah ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Frans. Kelakuan Frans yang naif dan selalu berpegang kepada Alkitab membuatnya dijauhi oleh teman-teman misdinar lainnya. Selain Frans, ada juga seorang gadis manis bernama Flory, salah satu anggota paduan suara gereja.

Di episode pertama, penonton juga akan melihat suasana rumah Lukas bersama ibu dan neneknya yang penuh kasih dan canda tawa, namun sayangnya, ada hal menyedihkan yang harus ia hadapi.

Apa yang terjadi kepada Lukas dan keluarganya? Tonton segera Lukas: The Journey Of An Altar Boy episode 1 di Vision+.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini serta kunjungi www.visionplus.id . Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

#Visionplus #LukasTheJourneyofanAltarBoy #OriginalSeries

(dwk)