JAKARTA – Simu Liu, aktor MCU baru yang debut lewat film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, belakangan ini sempat dirumorkan akan tampil dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sang aktor pun akhirnya buka suara dan membantah rumor tersebut.

Pertama tampil sebagai sosok superhero Marvel di tahun 2021 ini, tak perlu waktu lama bagi Simu Liu untuk bisa menjadi aktor yang diselubungi rumor dan spekulasi khas MCU. Bahkan, belum lama ini, Simu sempat dirumorkan akan bergabung dalam film Doctor Strange kedua yang akan tayang bulan Mei 2021.

Meski rumor ini disambut dengan semangat oleh para fans yang ingin kembali melihat aksi Simu, sayangnya sang aktor dengan cepat membantah rumor tersebut lewat sebuah video yang diunggah kanal YouTube milik GQ.

“Aku tidak ikut Doctor Strange 2. Bahkan, kalau aku ikut pun apa aku akan bilang-bilang? Cuma itu yang bisa aku katakan, kan?” ucapnya dilansir dari CBR, Selasa (28/12/2021).

Tak muncul secara serta-merta, rumor ini lahir karena tokoh Wong dari film Doctor Strange sempat hadir dalam adegan post-credits film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Para fans pun menganggap pertemuan Wong dan Shang-Chi ini sebagai indikator bahwa sang ahli beladiri akan mendapatkan kesempatan berpetualang bersama Doctor Strange melintasi multisemesta yang penuh kegilaan.

Doctor Strange 2 sendiri akan berkisah tentang konsekuensi dari mantra yang dirapal sang penyihir di sepanjang film Spider-Man: No Way Home. Dengan terbukanya gerbang multisemesta, banyak sosok jahat dari dimensi lain yang mulai bermunculan untuk mengacaukan tatanan semesta yang sudah ada.

Akan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, dan Xochitl Gomez, film karya Sam Raimi ini akan tayang 6 Mei 2022.

