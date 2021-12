JAKARTA - Tampilan baru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang akan menampilkan Rachel McAdams sebagai Christine Palmer, mengungkapkan kostum MCU baru aktris tersebut. McAdams memulai debutnya di Doctor Strange (2016).

Selain McAdams, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, dan Chiwetel Ejiofor akan mengulangi peran mereka dari film pertama. Adapun yang baru bergabung dengan mereka adalah Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff/Scarlet Witch dan Xochitl Gomez dalam debutnya sebagai pahlawan wanita America Chavez.

Dengan naskah yang ditulis oleh pencipta film “Loki”, Michael Waldron, sekuel ini akan mengambil dari peristiwa di WandaVision, Loki, dan Spider-Man: No Way Home dan melihat Doctor Strange berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatan Time Stone setelah kehancurannya di Avengers : End Game. Namun, ketika Baron Mordo kembali, Strange secara tidak sengaja melepaskan kejahatan yang tak terbayangkan. Produksi Doctor Strange in the Multiverse of Madness akhirnya selesai bulan ini.

Detail mengenai peran keseluruhan McAdams dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness masih belum diketahui. Dalam komik, Palmer menjadi Perawat Malam, seorang dokter bagi banyak pahlawan Marvel.

Kemudian menampilkan penggemar Palmer yang dikenal dalam pakaian Perawat Malam yang sepenuhnya terbentuk dari alam semesta lain.

Di timeline utama, Strange telah meninggalkan kehidupan sebelumnya, tetapi aspek multiverse dari sekuel kemungkinan akan mengeksplorasi lebih dari satu versi hidupnya, mungkin termasuk di mana dia menikah. Dari melawan Thanos hingga membaca mantra untuk remaja yang ingin masuk ke MIT, Strange cukup sibuk, dan dia akan menjadi lebih sibuk pada Mei 2022.

(aln)