JAKARTA - Episode penutup Behind A Music yang dipersembahan oleh Nada Promotama kali ini, tayang pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 19.00 WIB di aplikasi RCTI+, mengusung tema HIP HOP SCENE NOWADAYS. Behind A Music kali ini akan mengangkat genre musik yang pernah Berjaya pada masanya, dan seakan tak mau hilang dari ingatan para penikmat musik hingga hari ini. Bahkan genre lagu ini tetap asyik dan selalu berhasil untuk membuat jogged para pendengarnya, yaitu musik hip hop.

Secara umum, Behind A Music adalah sebuah tayangan yang menyuguhkan penontonnya tentang perjalanan dan rahasia-rahasia musik secara keseluruhan, serta membawa lapisan-lapisan di dalam film dan elemen-elemen yang mendorong Culture Regeneration dan Culture Movement. Program Behind A Music terdiri dari 4 episode dengan tema, pembahasan, serta konsep yang berbeda di masing-masing episodenya.

Tayangan Behind A Music dikemas berbeda dengan tayangan-tayangan musik sejenis lainnya, yaitu dengan tone colour yang lebih kekinian, tampilan yang milenial tetapi tetap terlihat organik, konsep penayangan semi dokumenter, sehingga masih tetap relevan dengan visi dari Behind A Music ini, yang berbudaya modern, menarik, dan tidak membosankan. Adit Insomnia, selaku host akan mengulik pengetahuan dan wawasan semua pengisi acara terhadap musik film.

Tidak tanggung-tanggung, tiap episodenya pun menampilkan narasumber yang tepat untuk mengulas topik pembahasan di masing-masing episodenya, serta performer yang menarik, modern, dan kekinian. Demi memanjakan mata para penonton musik tanah air, maka episode keempat kali ini mengangkat lagu-lagu hasil aransemen ulang oleh Nikita Dompas. Menghadirkan banyak tokoh-tokoh kunci di dunia hip hop, seperti Remon, Rayi Putra, Stan, dan Nyos.

Episode pamungkas kali ini juga mengajak banyak penyanyi seperti Basboi, Eno NTRL, Kyriz Boogieman, Laze, Yacko, Saykoji, hingga Iwa K, untuk berkolaborasi serta menyanyikan Penghargaan (ciptaan Laze dan Randy MP), Make Me Proud (ciptaan Baskara Rizqullah), Last Call (ciptaan Kyriz Boogieman dan Randy MP), React (ciptaan Kyriz Boogieman, Widi Puradiredja, Theo Ginting), Kramotak (ciptaan Iwa Kusuma dan Yudis Dwikorana), Go Young Cop Law (ciptaan Ignatius Penjami), Ink And Paint (ciptaan Yacko dan Random), dan Nombok Donk (ciptaan Iwa Kusuma dan Toriawan Sudarsono).

Rahasia musik lainnya akan terus disuguhkan oleh Behind A Music dengan tayangan-tayangan pada episode terakhirnya, pada tanggal 26 Desember 2021, hanya di aplikasi RCTI+.

