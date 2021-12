DALAM rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, Vision+ menyiapkan kejutan menarik dengan memberikan diskon 50% pembelian voucher Vision+ Premium melalui program Ring The Bell.

Sesuai dengan namanya – Ring The Bell, supaya bisa mendapatkan diskon 50% pembelian voucher Vision+ Premium, pengguna harus membunyikan lonceng virtual yang ada di aplikasi Vision+.

Untuk membunyikannya hanya perlu dengan shake smartphone hingga pop-up notifikasi yang menandakan pengguna telah berhasil mendapatkan kode promo diskon pembelian voucher Vision+ Premium.

Dalam menghadirkan program ini, Vision+ menggandeng Tokopedia sebagai platform untuk melakukan proses redeem kode promo yang didapatkan.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan ada beberapa hal lainnya selain Ring The Bell yang sedang dipersiapkan. “Menyambut Natal dan Tahun Baru, Vision+ menyiapkan banyak kejutan menarik untuk para pengguna, salah satunya adalah Ring The Bell. Dengan adanya program ini, pengguna dapat mengakses konten Premium Vision+ yang bervariatif dengan harga yang hemat," jelasnya.

Selain program Ring The Bell, Clarissa menambahkan, Vision+ juga tengah mempersiapkan original series terbaru berjudul Lukas: The Journey of An Altar Boy yang akan tayang tanggal 24 Desember 2021 eksklusif di Vision+.

Program berlaku untuk seluruh pengguna Vision+ selama periode yang sudah ditetapkan yaitu, per hari ini, 24 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Untuk memainkan serta mendapatkan kode promo dari program Ring The Bell, pengguna bisa mengikuti langkah berikut:

1. Klik floating button ‘Ring The Bell’ yang ada pada home di aplikasi Vision+

2. Pada laman ‘Ring The Bell’ klik ‘Play Now’ button

3. Bunyikan bel dengan shake handphone sampai Anda berhasil mendapatkan kode promo

4. Setelah berhasil, Anda bisa redeem kode promo tersebut di Tokopedia dengan klik 'Redeem Now'.

5. Anda akan diarahkan ke laman Tokopedia, pilih paket Vision+ Premium yang diinginkan, lalu masukan kode promo yang sudah didapatkan.

6. Setelah itu, Anda tinggal melanjutkan ke transaksi pembayaran untuk mendapatkan voucher Vision+ Premium.

7. Setelah mendapatkan voucher dari Tokopedia, redeem di aplikasi Vision+ atau klik https://www.visionplus.id/page?id=voucher

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Ring The Bell, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter) atau Whatsapp di 0888 8000 00.

Download aplikasi Vision+ di Google Playstore dan Appstore di sini atau kunjungi www.visionplus.id.

