JAKARTA - Serial televisi Emily In Paris season dua, diketahui telah kembali tayang untuk menghibur masyarakat mulai 22 Desember 2021. Tayang di Netflix, Emily In Paris season 2 disebut memiliki 10 episode yang menceritakan tentang keseharian, pekerjaan, dan percintaan seorang perempuan bernama Emily yang diperankan oleh Lily Collins.

Lily Collins sendiri merupakan seorang artis, model, sekaligus penulis asal Inggris. Memiliki nama lengkap Lily Jane Collins, perempuan 32 tahun tersebut merupakan putri dari musisi Phil Collins dan Jill Tavelman.

Sejak masih kecil, perempuan kelahiran Guilford, Surrey, Inggris ini sudah mulai menjajal dunia akting. Ia bahkan sempat tampil dalam serial Growing Pains di BBC, saat usianya baru 2 tahun.

Beranjak dewasa, Lily Collins sempat berkuliah di Universitas California Selatan dan mengambil jurusan jurnalisme penyiaran. Lulus dari kampusnya, ia sempat bekerja di beberapa majalah, seperti Seventeen, Teen Vogue, hingga Los Angeles Times.

Pada 2009, Lily kembali menjajal dunia akting dengan berperan sebagai Collins Tuohy dalam film The Blind Side. Sejak saat itu, dirinya mulai aktif di dunia hiburan dengan membintangi beberapa judul film, serial, hingga tampil sebagai model dalam video klip.

Di 2013, Lily sempat dinominasikan dalam ajang Teen Choice Award dan MTV Movie Award untuk perannya sebagai Clary Fray dalam The Mortal Instruments: City of Bones. Sementara di 2016, ia juga sempat menjadi pemenang dalam Hollywood Film Awards dan dinominasikan sebagai Aktris Terbaik dalam Golden Globe untuk perannya sebagai Marla Mabrey dalam Rules Don't Apply.

Sementara itu, ia juga sempat mendapatkan apresiasi untuk buku pertamanya, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. Buku tersebut diketahui rilis pada 2017.

Terkait asmara, pada 4 September 2021 kemarin, Lily Collins telah menikah dengan seorang sutradara bernama Charlie McDowell. Bahkan melalui laman Instagramnya, Lily mengaku sangat bahagia bisa menjadi istri dari sutradara The One I Love tersebut.

"Saya tidak pernah ingin menjadi seseorang selain menjadi milikmu. Dan sekarang saya bisa menjadi istri Anda. Pada 4 September 2021 kami resmi memiliki satu sama lain selamanya. Aku mencintaimu @charliemcdowell," tulisnya.