JAKARTA - Ashley Jini Park merupakan seorang artis, penari, sekaligus penyanyi asal Amerika yang memiliki keturunan Korea. Namanya dikenal luas usai bermain dalam teater musikal Mean Girls sebagai Gretchen Wieners dan juga serial televisi Emily In Paris season satu dan dua.

Memiliki nama asli Ashley Jini Park, anak dari pasangan Andrew and Sara Park tersebut memulai kariernya di industri hiburan sejak masih duduk dibangku kanak-kanak. Ia bahkan sempat mengenyam pendidikan di Oceanside Dance Academy saat usianya baru 3 tahun.

Baca Juga:

Rayakan Perilisan Emily In Paris Season 2, Lily Collins Lakukan Zico Challenge

Profil Lily Collins, Bintang Emily In Paris yang Sempat Jadi Jurnalis





Kecintaannya pada dunia pertunjukan, membuatnya turut berpartisipasi dalam teater anak-anak dan komunitas Ann Arbor. Ia bahkan sempat bersekolah di Pioneer High School dan sempat pula berpartisipasi dalam teater dan paduan suara, hingga mendirikan grup acapella, Soulfege, yang sempat memenangkan juara dua pada kompetisi nasional di 2009.

Setelah lulus dari Pioneer High School, Ashley Park kembali melanjutkan pendidikannya di University of Michigan. Ia mendapatkan gelar BFA usai mengambil pendidikan sekolah musik, teater, dan tari di 2013.

Sepupu dari aktor Justin H. Min ini juga sempat memerankan cukup banyak tokoh dalam teater dan broadway, termasuk Mamamia! di 2014 dan juga Mean Girls pada 2018-2019.

Hingga pada 2012, Ashley Park memulai debutnya di layar lebar dan televisi, dengan membintangi sejumlah film dan serial, termasuk Are You Joking?, Nightcap, hingga Emily In Paris.

Saat Emily masih berusia 15 tahun, perempuan 30 tahun ini sempat didiagnosa mengidap leukemia mieloid akut dan dirawat selama delapan bulan di rumah sakit. Ditengah kondisinya, Ashley Park diketahui mendapatkan kesempatan dari Make A Wish Foundation untuk pergi ke New York dan melihat langsung produksi dari beberapa pertunjukan broadway seperti, A Chorus Line, The Lion King, Spring Awakening, dan Wicked.

Usai menjalani kemoterapi, Ashley bisa kembali beraktivitas. Ia bahkan bisa kembali bersekolah dan melanjutkan cita-citanya. Ia bahkan sempat mendapatkan peran utama dalam teater produksi sekolahnya, berjudul Thoroughly Modern Millie. Sayangnya penayangan teater musikal Thoroughly Modern Millie terpaksa ditunda lantaran Covid-19. Nama Ashley Park sendiri kerap dinominasikan dalam beberapa ajang penghargaan. Mulai dari MTV Movie & TV Awards hingga Grammy Awards. Namun, ia baru berhasil membawa penghargaan tersebut pulang, saat bermain dalam teater musikal berjudul KPOP dalam ajang penghargaan Lucille Lortel, sebagai Aktris Utama Musikal Luar Biasa.