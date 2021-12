JAKARTA - Globalkustik yang merupakan acara rutin Global Radio, sepanjang Desember 2021, akan kembali digelar secara langsung di 15th Park Kemang selama 3 minggu berturut-turut. Penikmat musik bisa menonton pertunjukan ini setiap hari Jumat.

Anggi Marito, juara ketiga Indonesian Idol 2021 hadir sebagai penyanyi yang diundang di minggu pertama Globalkustik. Dalam kesempatan itu, dia menyanyikan dua lagu, Cara Mencintaimu dan Pesan Terakhir, lagu yang dipopulerkan Lyodra.

Penyiar Global Afternoon Show, Laras Tahira juga terlihat mencoba berbagai macam kuliner dalam acara tersebut. Beragam menu pilihan tersedia, mulai dari kopi di Tokyo Town, Sate Taichan Bang Coker, makanan ala Jepang di Nusae Bistro, shawarma di Maxi Cafe, dan menikmati shisa di Oduman.

“Happy banget bisa Globalkustik, menikmati live music, dan perut kenyang di sini. Global people harus ke sini sih,” ujar Laras Tahira.

15th Park Kemang yang berlokasi di Jalan Kemang Raya No. 79-76, Bangka, Jakarta Selatan itu bisa menjadi pilihan tempat nongkrong dengan konsep luar ruang dan rooftop yang luas. Dalam kesempatan itu, Laras Tahira dan Anggi Marito juga bermain games dan NGOPI (Ngobrolin Pilm) bareng.

Sementara pada minggu kedua perhelatannya, Globalkustik menghadirkan penyanyi muda berusia 15 tahun yang saat ini menjadi Duta Lagu Kebangsaan Indonesia, Shanna Shannon. Laras berkesempatan berbincang dengan Shannon dan membahas berbagai hal tentangnya.

Tak hanya ngobrol bareng, Shannon juga menyanyikan dua lagu dalam kesempatan itu: Tak Rela dan Kamu dan Kenangan, lagu hits milik Maudy Ayunda.

Globalkustik merupakan acara rutin yang diselenggarakan Global Radio dan mengudara setiap Jumat sore di program Global Afternoon Show bersama penyiarnya Laras Tahira. Semua kegiatan Globalkustik bisa dilihat di Instagram @884globalradio.

Globalkustik terakhir ditutup meriah oleh penampilan dari penyanyi muda berbakat, Rahmania Astrini. Seperti diketahui, dia baru saja merilis single terbarunya, Butterfly. Lagu itu berkisah tentang keraguan dan pertanyaan dalam hubungan romantis yang terjalin dalam waktu yang sama.

Dalam single Butterfly tersebut, Astri bekerja sama dengan Trichia Clarissa dan Gamaliel Tapiheru. Selain lagu itu, dia juga menyanyikan When You Were Mine, lagu lain yang ada dalam album terbarunya, 'When You, Were Mine'.*

(SIS)