JAKARTA- Musisi Maia Estianty ikut menanggapi isu miring tentang dirinya yang dikabarkan akan bercerai dengan suaminya, Irwan Mussry. Dia pun dengan tegas membantah isu tersebut.

Maia Estianty terlihat membagikan potongan layar terkait berita tersebut di Instagram pribadinya. "Buset, ngeri kali nih berita. Sampai ditanya ke pengadilan agama pula," kata Maia Estianty dikutip di Instagram, Selasa (21/12/2021).

Dalam potongan layar berita tersebut, pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun mengatakan belum ada gugatan cerai yang masuk dari Maia Estianty.

Lebih lanjut Maia Estianty mengatakan sebenarnya dirinya enggan menanggapi pemberitaan miring semacam ini. Hanya saja hal ini perlu dilakukan karena sudah melibatkan orang-orang sekitarnya.

"Gar-gara tadi tim kretaifku juga ditanyain temennya yang wartawan, wueleh. Ditanya, “emang bunda mau ceriai?" lanjutnya.

Maia Estianty juga merasa hal ini sudah kelewat batas dan bisa menimbulkan fitnah. Namun, Maia tidak ingin ambil pusing dengan isu semacam ini. Maia hanya mendoakan yang terbaik kepada siapapun yang memulai isu miring tersebut.

"Beritanya cukup menghibur, prank di akhir tahun," lanjutnya.

Tak lupa, di akhir kalimat Maia Estianty memuji sang suami dan menegaskan dirinya sangat mencintai lelaki yang menikahinya pada 29 Oktober 2018 lalu.

"@irwanmussry is the best !!!! Love him so much," tutup Maia Estianty.