JAKARTA - Mendiang Vanessa Angel seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada hari ini (21/12/2021). Pada momen itu, Fujianti Utami alias Fuji mengunggah pesan haru untuk sang kakak ipar.

Lewat Instagram, dia mengunggah video saat Bibi Andriansyah dan Fadly Faisal memberikan kejutan ulang tahun untuk Vanessa pada tahun lalu. “Happy birthday, kakak,” katanya membuka unggahan tersebut.

Fuji mengaku, seharusnya tahun ini mereka merayakan ulang tahun sang aktris di Bali. Namun rencana itu harus buyar karena ibu satu anak itu dan suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan maut di Tol Nganjuk, Jawa Timur.

“I miss you so damn much. (Aku teramat sangat merindukanmu). Be happy di atas sana ya!! Love you,” tutur selebgram 19 tahun tersebut menutup caption unggahannya.

Video yang telah disukai lebih dari 1,24 juta kali itu membuat banyak warganet tersentuh. “Aku menangis dong menonton videonya,” ujar seorang pengguna Instagram.

Warganet lain mengatakan, “Melihat video ini serasa mereka masih ada.” Lainnya juga berkomentar, “Al fatihah untuk mendiang Vanessa Angel.”*

(SIS)