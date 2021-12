AL Ghazali bereaksi saat tahu berita perceraian sang ibunda, Maia Estianty dan Irwan Mussry beredar. Dia murka dengan berita bohong ini.

Di Instagram Story, Al marah dengan kabar bohong ini. Ia pun menuliskan kalimat pedas di Instagram sambil mengunggah tangkapan layar berita tersebut.

"Cari duit gak gini-gini amat kali," ungkap Al.

Sebelumnya, Maia pun dengan tegas menepis isu perceraiannya ini. Ia menyebut kabar ini adalah fitnah dan memberi klarifikasi singkat.

"BUSSEETTT... Ngeri kali nih berita .... ampe ditanya ke pengadilan agama pula.... Biasanya gw jarang banget nanggepin isu2 negative di luar.... Tapi gegara tadi team creative ku jg ditanyain temennya yang wartawan....wueleh.... ditanya, "emang bunda mau cere??," tulisnya.

Ibunda Al, El dan Dul ini pun merasa tak nyaman dengan pemberitaan ini. Dai mengatakan "Becandanya kelewatan ini mah... mendingan jadi pelawak aja yg nanya2in ke pengadilan. Duh mbok ya kalo bikin berita ato ngegosipin yang baik2."

Ia juga menegaskan jika kabar ini sama halnya dengan fitnah. Walau kesal, namun dia pun merasa terhibur dan menjadi prank akhir tahun.

"Jatuhnya fitnah ntar... Tapi gapapa sih.. EGP aje, cuma sempet ketawa... Siapa jg yg mulai bikin beritanya yg nggak2... Moga2 yang pertama bikin isu berita, pernikahannya baik2 aja... Amin Beritanya cukup menghibur.. PRANK di akhir tahun..," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Maia pun memuji kesetiaan Irwan Mussry. Dia memberi kalimat sayang kepada sanh suami. "@irwanmussry is the best!!!!! Love him so much...," tutupnya.