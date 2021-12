JAKARTA - Grup band metal Voice Of Baceprot tengah naik daun. Untuk memanfaatkan momen tersebut, Voice Of Baceprot hadir dalam konser virtual Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert.

Supermusic selaku penyelenggara sengaja menggandeng VoB secara eksklusif usai mereka rampung menjalani konser tur Eropa bertajuk Fight, Dream, Believe yang digelar di 8 kota di negara Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss dalam rangka promo single terbaru berjudul God, Allow Me (Please), to Play Music. Pada momen ini, band yang terbentuk pada 2014 lalu ini juga akan berbagi pengalaman dan cerita menarik yang belum pernah mereka ceritakan ke publik, serta kolaborasi ‘epic’.

“Edisi keempat ini terbilang sangat spesial dan unforgettable. Karena selain kami menghadirkan salah satu musisi kebanggaan Tanah Air, VoB yang sukses mengharumkan nama bangsa di kancah dunia lewat musikalitasnya, mereka juga ditantang untuk berkolaborasi dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall. Tidak terbayang bagaimana keseruan yang terjadi di panggung nanti dengan berbagai aksi penuh kejutan dan wajib disaksikan,” terang perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka selaku penyelenggara.

Personel VoB menambahkan, Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert menawarkan konsep konser virtual yang fresh. Dengan visual treatment sudut pandang 360 derajat, mereka menilai konser mendatang akan membuat para penonton dapat merasakan sensasi menonton konser dari berbagai sudut. Diakui mereka pula, bahwa ini merupakan pengalaman perdana.

“Tentu Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert jadi momen langka dan sangat memanjakan mata penonton. Bahkan buat kami pribadi pun ini menjadi pengalaman pertama konser virtual dengan konsep seperti ini. Selain itu konsep kolaborasi yang ditawarkan setiap live seperti jadi angin segar bagi para musisi dan penonton, sekaligus jadi inovasi baru bagi perkembangan musik di Tanah Air,” terang personel VoB.

Ya, di Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert juga akan tersaji aksi kolaborasi yang belum pernah terjadi antara VoB dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall. Bagi grup musik yang sebelumnya bernama Voice of Baqitos ini, proses workshop dan jamming bersama dua seniornya terasa sangat menyenangkan. Band asal Garut, Jawa Barat ini menegaskan penampilan mereka patut untuk di saksikan.

“Yang spesial dari kolaborasi ini adalah audience bisa menikmati dua warna berbeda, yaitu dari VoB dan yang dimiliki oleh para kolaborator saling mengisi tanpa mengurangi cita rasa dari lagu yang dibawakan. Selain itu, akan ada aksi kejutan yang tersaji. So, jangan sampai lewatkan penampilan kami, Superfriends!,” pungkas VoB.

Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui website www.superlive.id secara gratis! Serta dapatkan exclusive merchandise melalui pembelian di ecommerce dengan pembelian merchandise minimal Rp 100.000,-.

