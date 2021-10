BAND metal hijabers Voice of Baceprot mengumumkan bakal melakukan tur Eropa pada 2021. Kabar gembira ini sungguh sangat membanggakan.

Voice of Baceprot telah mengumumkan segera Tour Eropa bulan depan. Band metal asli Tanah Air yang digawngi tiga siswi berjilbab ini berhasil menyita perhatian industri musik dunia.

"We’re super excited to announce the dates to our upcoming Fight Dream Believe European Tour 2021! Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan tanggal Fight Dream Believe European Tour 2021 kami yang akan datang!," tulis Voice of Baceprot, Jumat (29/10/2021).

"Can’t wait to see and sing along with you all. Tidak sabar untuk melihat dan bernyanyi bersama kalian semua," tulisnya lagi.

Voice of Baceprot itu bakal melaksanakan tur Eropa tepatnya 28 November 2021 hingga 10 Desember 2021. Tour tersebut bertajuk Fight Dream Believe: European Tour 2021. Di mana, grup band chadas asal Garut itu akan melangsungkan tour di Belanda, Belgia, Prancis dan Swiss.

Firdda Marsya Kurnia (vokal dan gitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Sitti Aisyah (drum) ini membuat gebrakan baru. Ya, ketiga hijabers itu berani mengambil langkah untuk membawakan lagu di jalur musik rock yang notabenanya jarang disenangi kaum hawa. Bahkan, grup band yang terbentuk dari 2014 itu telah beberapa kali go internasional, mulai dari Women of the World Sounds Festival di Inggris hingga Global Just Recovery Gathering 2021. Tak itu saja, Voice of Baceprot juga bakal tampil di festival musik Wacken Open Air 2022 yang berlangsung pada 4-6 Agustus 2022. Di mana, di festival musik itu Voice of Baceprot akan satu panggung bersama Slipknot dan Limp Bizkit serta Judas Priest.