MAIA Estianty bikin geger publik lantaran dia digosipkan bercerai dengan Irwan Mussry. Benarkah demikian?

Di Instagram pribadinya, Maia mengklarifikasi tegas isu ini. Ia menyebut kabar ini adalah fitnah.

Berikut pernyataan lengkap wanita yang akrab disapa Bunda Maia ini.

"BUSSEETTT... Ngeri kali nih berita .... ampe ditanya ke pengadilan agama pula.... Biasanya gw jarang banget nanggepin isu2 negative di luar.... Tapi gegara tadi team creative ku jg ditanyain temennya yang wartawan....wueleh.... ditanya, "emang bunda mau cere??," tulisnya.

Ibunda Al, El dan Dul ini pun merasa tak nyaman dengan pemberitaan ini.

"Becandanya kelewatan ini mah... mendingan jadi pelawak aja yg nanya2in ke pengadilan. Duh mbok ya kalo bikin berita ato ngegosipin yang baik2."

Ia juga menegaskan jika kabar ini sama halnya dengan fitnah. Walau kesal, mamun dia pun merasa terhibur dan menjadi prank akhir tahun.

"Jatuhnya fitnah ntar... Tapi gapapa sih.. EGP aje, cuma sempet ketawa... Siapa jg yg mulai bikin beritanya yg nggak2... Moga2 yang pertama bikin isu berita, pernikahannya baik2 aja... Amin Beritanya cukup menghibur.. PRANK di akhir tahun..," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Maia pun memuji kesetiaan Irwan Mussry. Dia memberi kalimat sayang kepada sanh suami.

"@irwanmussry is the best!!!!! Love him so much...," tutupnya.