JAKARTA - Pemeran Spider-man No Way Home, Tom Holland dan Jacob Batalon ternyata bukan hanya bersahabat di depan layar, tetapi juga di dunia nyata. Hal ini diungkapkan oleh Tom dan Jacob setelah dirilisnya film terbaru Spider-Man: No Way Home.

Tom dan Jacob sudah bertemu dan dipasangkan menjadi sahabat melalui film Spider-Man : Homecoming yang tayang pada 2017 lalu. Jacob berperan sebagai Ned Leeds, si kutu buku yang berteman akrab dengan Peter Parker.

Persahabatan mereka dimulai saat sang sutradara meminta mereka menjalin pertemanan.

"(sutradara) memberi kami tugas untuk menjadi sahabat, yang terjadi dengan sangat mudah" kenang Tom Holland, dikutip dari People, Kamis (16/12/2021).

Menurut Jacob, dirinya merasa langsung cocok ketika memulai pertemanan dengan Tom Holland. Bahkan ia pun tinggal bersama Tom Holland dan menjadi teman sekamar di Atlanta.

"Aku punya lembar memo Polaroid tentang kami yang tinggal di rumah itu dan apa yang kami lakukan. Tuhan melarang lembar memo itu keluar!" kata Tom Holland.

Melalui pertemanan dengan Tom Holland dan juga perannya di Spiderman, Jacob pun juga akrab dengan pacar dari pemeran tokoh Spiderman tersebut, yang tidak lain adalah Zendaya. Zendaya sendiri juga merupakan salah satu bintang Spider-Man : No Way Home, yang berperan sebagai MJ. "Kami beruntung bahwa kami memiliki satu sama lain melalui hal yang sama pada saat yang sama. Zendaya adalah pemimpin kami dalam hal itu. Kami adalah keluarga; kita semua bersandar satu sama lain." Ujar Tom Holland. Baik Tom Holland maupun Jacob Batalon mengatakan bahwa mereka selamanya bersyukur atas segala kesempatan yang diberikan lewat film Spiderman. Termasuk juga persahabatan yang mereka dapat dari film tersebut. "Pekerjaan ini lebih dari sekadar pekerjaan, ini mengubah hidup kita," kata Tom.