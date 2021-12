KABAR perceraian pesinetron Lulu Tobing dan suaminya, Bani Mulia akhirnya batal, karena ditolak oleh pengadilan agama.

Menurut informasi yang dipaparkan selama proses pengadilan berlangsung, Lulu menggugat cerai suaminya karena sudah tak ada lagi keharmonisan dalam pernikahannya yang baru memasuki usia dua tahun.

Di balik konflik keduanya yang hampir tak lagi dapat diperbaiki, Bani dan Lulu rupanya sempat dikenal memiliki hubungan yang mesra. Lantas bagaimana momen-momen romantis keduanya? Berikut deretan potret kemesraan Lulu Tobing dan Bani Mulia.

Mengaku Tak Pernah Bosan

Bani Mulia rupanya kerap kali mengunggah potret kemesraannya bersama istri tercinta. Dirinya pun pandai menulis kata-kata romantis untuk Lulu.

Melalui unggahannya di Instagram 13 Mei lalu, pria yang dikenal sebagai cucu Raja Kapal tersebut membagikan momen hari raya bersama istrinya. Dalam potret tersebut, keduanya tampak kompak mengenakan pakaian muslim berwarna merah senada.

Tak hanya itu, Bani pun mengaku bahwa dirinya tak pernah bosan saling bermaaf-maafan dengan Lulu selala menikah.

“tapi ternyata setelah satu tahun menikah kita berdua memohon maaf lahir & batin ke satu sama lain bisa 5x sehari, rasanya nikmat betul & nggak bosen2,” tulisnya.

Romantis Siapkan Ulang Tahun Suami

Tak hanya Bani yang tampak romantis dengan kata-kata manisnya. Lulu pun tak mau kalah dengan memberikan sang suami kejutan ulang tahun Bani yang ke-40.

Melalui unggahan Bani Februari 2020 silam, tampak Bani mengunggah potret ulang tahunnya yang didampingi oleh ibu dan istrinya. Lulu pun tampak telah menyiapkan dekorasi bertema biru untuk Bani.

“I thank God everyday for blessing me with their love, the two most important person in my life, my ever loving angel mother of mine @chd.leikagmail.com4232 and the one and only love of my life who i get to call wife @lutob,”

“Aku bersyukur pada tuhan setiap hari atas keberkahan-Nya, dua orang paling penting dalam hidupku, ibu pelindungku yang selamanya menjadi milikku, dan satu-satunya cinta dalam hidupku yang sekarang aku panggil sebagai seorang istri,” tulis Bani.

Gendong Istri

Sejak awal pernikahannya dengan Lulu Tobing, Bani memang terkenal begitu mencintai istrinya. Di hari pernikahannya bersama Lulu, Bani pun sempat mengunggah momen dimana dirinya menggendong Lulu yang masih lengkap memakai pakaian adat pernikahan. Keduanya bahkan tampak begitu bahagia, loh.