JAKARTA - Niko Al Hakim kini tengah menjalani karantina sepulang dari Turki. Karantina ini membuatnya tak bisa menghadiri perayaan ulang tahun putranya, Xabiru Oshe Al Hakim.

Hal ini tentunya membuat mantan suami Rachel Vennya itu merasa sangat sedih lantaran tak bisa menemani sang anak di hari spesialnya. Meski demikian, dia tetap ikut merayakan ulang tahun putranya melalui panggilan video. Momen manis sekaligus haru itu diunggah dalam akun Instagram-nya.

Dalam video tersebut, sang putra tampak begitu bahagia melihat wajah ayahnya. Dia juga sangat antusias menunjukkan acara ulang tahunnya. Sesekali Xabiru memamerkan kue ulang tahun dengan dekorasi berwarna merah dan biru. Percakapan keduanya terlihat begitu manis dan menggemaskan. Sayangnya Niko tak bisa menghadiri acara tersebut lantaran harus mengikuti aturan protokol kesehatan.

Niko sudah mengusahakan dirinya pulang lebih cepat agar bisa ikut merayakan ulang tahun sang putra usai karantina. Dia berpikir bahwa karantina akan berlangsung selama 3 atau 7 hari. Sehingga, dia pun masih bisa menghadiri acara ulang tahun sang anak.

Namun karena ada perubahan aturan karantina yang kembali menjadi 10 hari, semua rencananya pun gagal. Dia pun tak bisa berada di sisi sang putra di hari spesialnya.

"Tapi apa daya tiba-tiba aturan diubah kembali jadi 10 hari karantina. Sedih banget banget gak bisa bareng abang di hari kelahirannya, jadi virtualan gini," tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Senin (13/12/2021).

Meski demikian, dia tetap mencoba tersenyum saat melakukan panggilan video dengan sang putra. Niko pun memberikan ucapan serta sederet doa untuk putranya yang kini berusia 4 tahun.

Dalam keterangannya, Niko juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebahagiaan yang telah diberikan oleh sang putra. Dia berharap Xabiru bisa tumbuh menjadi pria dewasa yang baik dan bisa membantunya menjaga sang adik, Aurorae Chava Al Hakim. Tak lupa, dia pun menutup ucapan manis itu dengan ungkapan rasa sayangnya kepada sang putra.

"Makasih banyak selama 4 tahun ini sudah hadir bukan cuma sekedar menjadi anak, tapi kamu juga jadi sahabat yang baik buat ayah. Bisa diajak main, ngobrol2, cerita2, apapun itu. Tumbuh jadi anak baik yaa bantuin ayah jagain adik. Love you so much biw, see you soon," tutupnya.

Unggahan itu langsung menuai beragam reaksi. Banyak yang mengucapkan selamat serta doa untuk Xabiru. Tak sedikit juga yang terharu dan menangis melihat momen itu.

"Mata gue kok basah ya," sahut netizen lain.