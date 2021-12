SEOUL - Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Bin dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama remake Taiwan populer, Some Day or One Day. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut.

“Ahn Hyo Seop masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar Starhaus Entertainment selaku agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Kamis (9/12/2021).

Pernyataan serupa juga dirilis agensi Jeon Yeo Been, Management mmm. “Tawaran itu merupakan salah satu proyek yang ditawarkan pada artis kami. Saat ini, dia masih mempertimbangkannya dan belum ada keputusan final yang diambil,” tutur agensi itu.

Drama Some Day or One Day berkisah tentang seorang perempuan berusia 27 tahun bernama Huang Yu Xuan dan kekasihnya, Wang Quan Sheng. Suatu hari, Yu Xuan terlibat kecelakaan lalu lintas dan terbangun dalam tubuh murid SMA.

Siswa bernama Chen Yan Ru itu hidup di tahun 1998 dan memiliki teman sekolah bernama Li Zi Wei. Anak laki-laki itulah yang menemaninya saat terbangun di rumah sakit.

Untuk drama versi Korea ini, Ahn Hyo Seop akan berperan sebagai Wang Quan Sheng sementara Jeon Yeo Been menghidupkan lakon Huang Yu Xuan. Rencananya, drama ini nantinya akan ditayangkan oleh Disney+. Sayang, hingga kini belum ada jadwal pasti terkait jadwal produksi dan tayang drama Some Day or One Day tersebut.*