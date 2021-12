JAKARTA - Kisah Buya Hamka diangkat ke layar lebar. Film Buya Hamka dibintangi oleh Vino G Bastian yang berperan sebagai ulama besar tersebut.

Setelah film, kisah Buya Hamka diangkat ke dalam novel berjudul BUYA HAMKA: Sebuah Novel Biografi karya A. Fuadi. Menurut Fajar Bustomi, sutradara film Buya Hamka, novel tersebut tak lepas dari cerita film yang dibuatnya.

”Saya anjurkan, sebelum menonton filmnya, ada baiknya membaca novel Buya Hamka ini. Karena ini bisa menjadi rujukan sebelum menonton filmnya,” ujar Fajar Bustomi.

Sementara itu, A. Fuadi penulis novel film Buya Hamka menjelaskan keberadaan novel dan cerita film menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Buya Hamka novel ke lima saya. Perbedaan dengan novel saya yang lain, Hamka ini tokoh yang nyata. Orang mengenal Hamka sebagai ulama atau penulis. Tapi, ada sisi lain yang menarik diangkat. Saya menjalani riset dengan ngobrol dengan anak dan cucu Hamka, banyak yang saya dapatkan, selain membaca buku-buku tentang Hamka yang sudah ada. Jadi saya kebanjiran bahan saat menulis Hamka ini. Sebelum menonton film Hamka yang disutradarai Fajar Bustomi, baca dulu novel Buya Hamka ini, biar nyambung saat menonton nanti,” ujar A Fuadi.

Novel Buya Hamka mengangkat Kisah hidup dan keteladanan tokoh dan ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Buku yang ditulis setebal 376 halaman ini menjadi salah satu biografi kisah hidup Hamka.

Film Buya Hamka dibintangi oleh Vino G Bastian, Mawar De Jongh, Dessy Ratnasari dan Laudya Chintya Bella, Dony Damara, Reza Rahadian, Ayu Laksmi, Mathias Muchus, Wafda, Rey Bong, Anjasmara, Beby Tsabina.

Selain novel Buya Hamka, Falcon Publishing menerbitkan KOMSI KOMSA karya E. S. Ito.

