NATALIA Fadeev namanya viral lantaran tentara Israel cantik ini memilih jadi model seksi dan suka bagikan video dewasa di situs OnlyFans. Lantas siapakah sosok Natalia Fadeev yang sedang viral ini?

Pada mulanya, Natalia Fadeev mendadak viral pada awal tahun 2021 saat dirinya mengunggah video joget di TikTok. Wanita cantik satu ini memang memiliki tubuh yang diidam-idamkan banyak orang, tak heran jika kolom komentar videonya selalu dipenuhi pujian para pria.

Namun siapa sangka, Natalia rupanya juga bergabung sebagai tim tembak Airsoft. Kariernya dalam berseragam bahkan tak bisa diremehkan.

Baca Juga: Heboh Pamer Dada, Siskaeee Buat Pengakuan Mencengangkan soal Prostitusi dan Ajakan Pejabat

Beberapa saat lalu, ketika Palestina kembali mendapat serangan dari Israel, nama Natalia kembali viral di Internet karena dirinya dinilai melakukan propaganda pada deretan artis yang membela Palestina, seperti keluarga Hadid.

Nama Natalia kemudian mulai menghilang. Entah apa yang sedang menimpanya, namun sayangnya tentara seksi tersebut mulai muncul kembali dan bergabung pada OnlyFans. Kini Natalia banyak membagikan video-video dewasanya pada situs tersebut.

Beberapa saat lalu, ketika Palestina kembali mendapat serangan dari Israel, nama Natalia kembali viral di Internet karena dirinya dinilai melakukan propaganda pada deretan artis yang membela Palestina, seperti keluarga Hadid. Bahkan tak jarang Natalia membalas konten yang berisikan pembelaan pada negara lawannya itu.

"When they tried to destroy your nation but you ended up having one of the most powerful armies. (Saat mereka mencoba untuk menghancurkan negaramu namun berujung menjadi tentara yang paling kuat),” tulisnya.

"Many have already tried, so your rocks don’t scare us. (Banyak yang telah mencoba (menghancurkan Israel), jadi batu-batumu tak akan menakuti kami (tentara Israel)),” sambung Natalia.

Nama Natalia kemudian mulai menghilang. Entah apa yang sedang menimpanya, namun sayangnya tentara seksi tersebut mulai muncul kembali dan bergabung pada OnlyFans. Kini Natalia banyak membagikan video-video dewasanya pada situs tersebut.