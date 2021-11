RCTI bersama LangitMusik menghadirkan ajang penghargaan bagi para insan musik Tanah Air yang untuk pertama kalinya digelar yakni Indonesian Music Awards 2021. Di ajang perdananya tahun ini, terdapat 12 nomisnasi yang akan diperebutkan di IMA 2021.

“Salut dengan RCTI karena sebagai platform yang sekarang ini sangat fokus di digital entertaiment, tiba – tiba mengajak kami dan disepakati dengan brand yang kita yakini bisa mewakili industri musik yaitu Indonesian Music Awards,” kata Dedi Suherman selaku President Director PT Melon Indonesia’. Selain itu, Dedi juga mengatakan, komitmen kerjasama LangitMusik dengan RCTI tak hanya tahun ini melainkan tahun – tahun berikutnya.

Selain itu, Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI mengatakan “Kita sangat fleksibel, karena kita harus melihat potensi-potensi kedepanya seperti apa. Harapan saya, ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dengan LangitMusik untuk memberikan kesempatan dan stimulan kepada dunia musik untuk anak muda yang berkarya, karena ternyata dengan streaming, musik itu tidak hanya mengandalkan orang muncul di layar kaca atau muncul di konser, tetapi tetap bisa dinikmati. Ini yang menarik dari dunia musik. Penghargaan Indonesia Music Awards 2021 yang menjadi insentif dan stimulus untuk teman-teman musisi.”

Dalam kategori Male Singer Of The Year nominasinya ada Andmesh Kamaleng, Iwan Fals, Judika, Mahen, Rizky Febian. Namun menariknya di sini, ada Rizky Febian yang merupakan anak seorang pelawak terkenal, juga penyanyi solo bertalenta selain suaranya yang bagus Rizky Febian juga pandai dalam mencipkan lagu hampir semua lagu hits yang dia nyanyikan merupakan ciptaan dia sendiri.

Dikategori Male Singer Of The Year, Rizky Febian merupakan nominasi paling muda. Selain itu banyak yang tidak mengetahui sebelumnya kalau Rizky mulai terkenal bukan sebagai seorang penyanyi, melainkan pemain film layar lebar bersama dengan ayahnya.

Selain Rizky Febian, ada penyanyi terkenal asal NTT yang sudah tidak asing namanya maupun lagu-lagunya yaitu Andmesh Kamaleng serta Judika yang memiliki suara khas dan unik. Andmesh dan Judika merupakan sama-sama jebolan dari talent search penyanyi yang bergengsi di Indonesia.

Kariernya di dunia tarik suaranya yang cemerlang dan lagu-lagunya yang dibawakan selalu viral, Judika masih terus eksis di panggung hiburan. terbukti dengan salah satu lagunya yaitu 'Putus atau Terus' yang pasti orang-orang tahu.

Untuk kategori Female Singer Of The Year nominasinya adalah, Anneth Delliecia, Happy Asmara, Lesti, Lyodra, Rossa. Dalam kategori ini, Anneth Delliecia merupakan jebolan dari Indonesian Idol Junior musim ketiga. Anneth mulai dikenal karena lagunya yang berjudul, ‘Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti’.

Lagu ini diciptakan oleh Anneth sendiri ketika berusia 14 tahun. Lagu tersebut menjadi viral dan top chart diberbagai jenis digital platform musik. Selain menyanyi, Anneth juga pernah mengikuti ajang fashion show dan foto model. Bahkan Anneth pernah mengikuti lomba fashion show Indonesia Super Model di Balikpapan dan menjadi juara 2.

Di kategori Duo/Group/Band Of The Year nominasinya ada Armada, Dewa 19, D’masiv, Maliq & d’essential, dan Noah. Semuanya merupakan band – band papan atas Indonesia. Band Dewa 19 merupakan band yang paling lama di antara nominasi yang lain, banyak karya yang telah diciptakan oleh Dewa 19. Banyak yang tidak mengetahui kalo Dewa 19 pada tahun 2011 sebenernya telah bubar. Dan pada 2016 Dewa 19 merilis album kompilasi yang bernama the 2000's greatest, album ini memuat single terakhir Dewa 19 yaitu bukan Cinta Manusia Biasa.

Dukung musik Indonesia dengan vote musisi favoritmu melalui RCTI+ dan Instagram @officialrcti dan saksikan malam puncak IMA 2021 di RCTI pada 6 Desember 2021 pukul 18.00 WIB. Selain di RCTI, IMA 2021 juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

