PUTRI Patricia tampil manglingi setelah sekian lama dia vakum di dunia hiburan Tanah Air. Di usianya ke-41, Putri Patricia tampil semakin cantik dan awet muda.

Putri Patricia juga semakin bugar di usianya sekarang. Dia tetap menjaga agar tetap punya body aduhai dengan sederet gaya hidup sehat.

Diintip dari laman Instagram putripatricia888, artis cantik kelahiran Purworejo, 24 Mei 2980 ini rajin workout dan melakukan sederet aktivitas yang membuatnya bahagia.

Tak heran jika diirnya tetap tampil awet muda, body-nya kencang dan kulit putih berkilau.

"Enaknyaaaaaaa bisa olahraga lagi di tempat yang luas, ada yg nemenin lagi πŸ˜‚ How perfect my morning is 😍 #happymondayall 😘😘 #putpatsdiary," ujarnya.

Tak cuma itu, dia juga masih rajin ke salon untuk menata rambut serta kegiatan lainnya di rumah seperti emasak atau main bareng anak juga anjing peliharaannya.

"PSBB klaar berarti sekarang waktunya....... NYALOOOOOONNNN πŸ˜‚πŸ’‡πŸ»β€β™€οΈ Tak disangka walaupun hanya keluar sebentar untuk potram aja bisa buat diriku senang sesenang2nya πŸ’ƒπŸ»πŸ€ΈπŸ»πŸ˜‚ Baibai rambut gondrong kripikkyuh πŸ‘‹πŸΌπŸ‘‹πŸΌ #putpatsdiary #bahagiaitusimple 😜 #teteppakaimaskerdongtapi 😷 yeeeesssshhhhh," ucapnya.

Dari sekian banyak foto yang diunggah Putri Patricia tak lepas dari perhatian warganet. Mereka pun memuji pesona Putri Patricia yang masih nampak muda walau jarang lagi muncul di televisi. "Canti idolaku@putripatricia888 ... sehat selalu ya..πŸ™Œ," kata det*** "Tjantiknyaaaa...😍😍😍, Sehat2 selalu ya mak... Miss uπŸ€—," ujar bv***] "Kurusan Put, sekarang.. πŸ™‚," ungkap rub*** "Bodynya makin kencang," ujar warganet lain.