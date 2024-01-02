Didi Riyadi Akui Siap Bertemu Putri Patricia, Terima Dijodohkan Netizen?

JAKARTA - Pernyataan Putri Patricia soal dirinya memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan Didi Riyadi membuat publik heboh. Pasalnya, netizen yang menyaksikan penampilan keduanya dalam sinetron di era 90-an, mendadak kembali menjodoh-jodohkan keduanya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya hingga saat ini baik Didi maupun Putri sama-sama belum menikah. Hal itu membuat netizen semakin gencar menjodoh-jodohkan keduanya dan berharap agar hubungan mereka bisa berlabuh ke pelaminan.

Netizen sendiri semakin heboh saat Putri Patricia menyebut bahwa Didi Riyadi masuk dalam kriteria pria yang cocok menjadi pendamping hidupnya. Dia menilai Didi sebagai sosok yang baik dan bertanggung jawab.

Mendengar hal itu, Ferdy Element pun menggoda Didi Riyadi soal ucapan Putri mengenai sosok pria idamannya itu.

"Lu liat dong podcast gue sama Putri Patricia. Dia kok gak mau ngomong sebenarnya pacaran apa gak tapi katanya cowok idaman kayak lu. Gimana nih?" tanya Ferdy Element dikutip dari unggahan di TikToknya, dikutip pada Selasa (2/1/2024).

Didi Riyadi siap bertemu Putri Patricia (Foto: Instagram/didiriyadi_official)

Sambil berseloroh, Didi mengaku bersyukur jika memang benar dirinya menjadi sosok pria idaman bagi lawan mainnya di sinetron Tersanjung itu.

"Ya kalau cowok idamannya kayak saya mah, saya Alhamdulillah," jawab Didi.

Ferdy pun akhirnya menantang Didi untuk bertemu dengan Putri Patricia untuk menjelaskan mengenai hubungan mereka yang sebenarnya.

"Gimana kalau gue temuin, lu gue suruh dateng sama Putri Patricia," ujar Ferdy menantang Didi.

Tak membutuhkan waktu lama, Didi langsung menjawab tantangan rekannya itu. Dia siap bertemu Putri Patricia di tahun 2024.