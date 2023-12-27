Putri Patricia Tetap Berusaha Cari Jodoh di Usianya yang ke-43 Tahun

JAKARTA - Putri Patricia menjadi sorotan usai mengungkapkan kondisinya lantaran mengidap penyakit tumor. Kini, kondisi kesehatan bintang film Kembang Api itu berlangsung pulih dan sudah kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Ramainya diperbincangkan oleh masyarakat, membuat Putri Patricia pun muncul dalam sebuah konten podcast milik Maia Estianty. Selain mengungkap soal kondisi kesehatannya, Putri Patricia juga membongkar soal kehidupan asmaranya.

Mulanya, Maia menanyakan soal status Putri Patricia yang langsung dijelaskan oleh Putri bahwa dirinya masih single. Maia pun sempat menanyakan soal keputusannya yang belum menikah hingga saat ini.

Putri Patricia pun memberi jawaban bijak bahwa kehidupannya yang belum menikah di usia 43 tahun ini bukan didasari atas keputusannya melainkan memang Tuhan belum mengirimkan sosok pendamping hidup untuknya.

Putri Patricia tetap berusaha cari jodoh di usianya yang ke-43 tahun (Foto: Instagram/putripatricia888)

"Bukan memutuskan, jodohnya belum dikasih sama Tuhan. Jadi selama ini masih single," kata Putri Patricia dikutip dari YouTube Maia AlElDul TV.

Bintang sinetron Tersanjung itu pun mengaku bahwa dirinya kerap kali dibombardir pertanyaan soal 'kapan nikah' oleh orang-orang disekelilingnya.

Putri nampak santai menanggapi hal itu lantaran dia telah mengalaminya sendiri bagaimana pertanyaan itu akhirnya bagai angin lalu, yang pada akhirnya menguap begitu saja. Dia bahkan sudah sampai pada fase dimana pertanyaan itu tak lagi didengarnya.