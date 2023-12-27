Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Patricia Tetap Berusaha Cari Jodoh di Usianya yang ke-43 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |06:40 WIB
Putri Patricia Tetap Berusaha Cari Jodoh di Usianya yang ke-43 Tahun
Putri Patricia tetap berusaha cari jodoh di usianya yang ke-43 tahun (Foto: Instagram/putripatricia888)
A
A
A

JAKARTA - Putri Patricia menjadi sorotan usai mengungkapkan kondisinya lantaran mengidap penyakit tumor. Kini, kondisi kesehatan bintang film Kembang Api itu berlangsung pulih dan sudah kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Ramainya diperbincangkan oleh masyarakat, membuat Putri Patricia pun muncul dalam sebuah konten podcast milik Maia Estianty. Selain mengungkap soal kondisi kesehatannya, Putri Patricia juga membongkar soal kehidupan asmaranya.

Mulanya, Maia menanyakan soal status Putri Patricia yang langsung dijelaskan oleh Putri bahwa dirinya masih single. Maia pun sempat menanyakan soal keputusannya yang belum menikah hingga saat ini.

Putri Patricia pun memberi jawaban bijak bahwa kehidupannya yang belum menikah di usia 43 tahun ini bukan didasari atas keputusannya melainkan memang Tuhan belum mengirimkan sosok pendamping hidup untuknya.

Putri Patricia

Putri Patricia tetap berusaha cari jodoh di usianya yang ke-43 tahun (Foto: Instagram/putripatricia888)

"Bukan memutuskan, jodohnya belum dikasih sama Tuhan. Jadi selama ini masih single," kata Putri Patricia dikutip dari YouTube Maia AlElDul TV.

Bintang sinetron Tersanjung itu pun mengaku bahwa dirinya kerap kali dibombardir pertanyaan soal 'kapan nikah' oleh orang-orang disekelilingnya.

Putri nampak santai menanggapi hal itu lantaran dia telah mengalaminya sendiri bagaimana pertanyaan itu akhirnya bagai angin lalu, yang pada akhirnya menguap begitu saja. Dia bahkan sudah sampai pada fase dimana pertanyaan itu tak lagi didengarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948308/didi-riyadi-akui-siap-bertemu-putri-patricia-terima-dijodohkan-netizen-6XLRGix6Je.jpg
Didi Riyadi Akui Siap Bertemu Putri Patricia, Terima Dijodohkan Netizen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/33/2947458/dijodohkan-dengan-didi-riyadi-selama-20-tahun-begini-kata-putri-patricia-KfKgjWsvxL.jpg
Dijodohkan dengan Didi Riyadi Selama 20 Tahun, Begini Kata Putri Patricia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/33/2947359/respons-putri-patricia-selalu-dijodohkan-dengan-didi-riyadi-selama-20-tahun-wEhm7ObQgK.jpg
Respons Putri Patricia Selalu Dijodohkan dengan Didi Riyadi Selama 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935113/putri-patricia-akui-sebelum-operasi-masih-sibuk-kerja-gue-hajar-habis-habisan-wVsFpe7Zfr.jpg
Putri Patricia Akui Sebelum Operasi Masih Sibuk Kerja: Gue Hajar Habis-Habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2934913/putri-patricia-mengetahui-ada-tumor-di-rahim-usai-medical-check-up-aDOojo6zm1.jpg
Putri Patricia Mengetahui Ada Tumor di Rahim Usai Medical Check Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933137/putri-patricia-operasi-pengangkatan-tumor-begini-kondisinya-whSAFNhRHn.jpg
Putri Patricia Operasi Pengangkatan Tumor, Begini Kondisinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement