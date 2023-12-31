Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dijodohkan dengan Didi Riyadi Selama 20 Tahun, Begini Kata Putri Patricia

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |08:05 WIB
Dijodohkan dengan Didi Riyadi Selama 20 Tahun, Begini Kata Putri Patricia
Jawaban Putri Patricia usai dijodohkan dengan Didi Riyadi selama 20 tahun (Foto: Instagram/putripatricia888)
JAKARTA - Netizen Indonesia hingga saat ini masih saja menjodoh-jodohkan Putri Patricia dan Didi Riyadi. Padahal, perjodohan tersebut telah dilakukan sejak keduanya disandingkan sebagai pasangan dalam sinetron legendaris Tersanjung yang tayang di era 2000an

Setelah 20 tahun berlalu usai masa kejayaan sinetron tersebut, Putri mengaku bahwa hingga saat ini dirinya masih mendengar perjodohannya dengan Didi Riyadi. Beberapa penggemar nampaknya masih setia menunggu hingga keduanya bersatu.

Kepada Maia Estianty dalam sebuah konten Podcast, Putri tak menampik jika ada banyak yang mendoakan agar dia dan Didi kelak akan berjodoh.

"Itu sebenarnya ada shipper dari dulu sampai sekarang, enggak pernah berhenti mereka," kata Putri Patricia dikutip dari YouTube Maia AlElDul TV.

Putri Patricia

Jawaban Putri Patricia dijodohkan dengan Didi Riyadi selama 20 tahun (Foto: Instagram/putripatricia888)


Terlebih sebelumnya saat diundang menjadi bintang tamu dalam konten podcast bersama Ferdy Element, rumor untuk kembali menjodohkan keduanya mendadak ramai diperbincangkan. Apalagi Putri dan Didi sampai saat ini masih sama-sama melajang.

"Begitu kemarin ini terangkat lagi, berita itu (naik) ya jadi heboh lagi, jadi dibahas lagi, apalagi Didi nya juga masih single ya," bebernya.

Mendengar penjelasan Putri Patricia, Maia kemudian berusaha memastikan bahwa tak ada hubungan istimewa diantara keduanya

"Tapi lo enggak sama dia?" tanya Maia.

