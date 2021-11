LOS ANGELES – Boy grup asal Korea Selatan BTS sukses menggelar konser pertama mereka sejak awal pandemi Covid-19 di Stadion SoFi di Inglewood, Los Angeles, Amerika Serikat. Tentu, dengan diadakannya konser tersebut membuat para penggemar begitu antusias melihat idola mereka.

Dilansir dari Channel News Asia (CNA), Senin (29/11/2021), salah satu personel BTS yakni RM mengungkapkan pengalaman emosionalnya karena bisa kembali tampil di atas panggung sejak tahun 2019 lalu.

“Melihat semua penggemar, melihat stadion dipenuhi semua penggemar kemarin membuatku benar-benar emosional tanpa kata-kata,” kata RM kepada wartawan.

Konser tersebut adalah yang pertama bagi BTS sejak 2019, ketika mereka menyelesaikan tur terakhirnya dari Amerika Utara ke Eropa hingga Asia.

Ketika pandemi menyebar tahun lalu, BTS memutuskan untuk membatalkan konsernya sebagai tur internasional terbesar mereka yang melibatkan hampir 40 konser. Sebagai gantinya, BTS menggelarnya secara online.

Pekan lalu, BTS berhasil memenangkan dua penghargaan sekaligus di American Music Awards (AMA) 2021 yakni Artist of the Year dan Best Pop Song untuk hit musim panas mereka yang berjudul Butter. Kemenangan tersebut tentunya berkat dukungan para ARMY (julukan fans BTS) yang terkenal karena dedikasinya yang kuat.

Konser BTS rencananya digelar dua kali yaitu pertama berlangsung November tepatnya tanggal 27 dan 28 November 2021. Sedangkan kedua digelar pada 1 dan 2 Desember 2021.

