SEOUL - BTS kembali menjadi nominator kategori Best Pop Duo/Group Performance Grammy Awards 2022. Kabar itu diumumkan Grammys lewat akun Twitter resminya, pada 23 November 2021.

Dalam kategori tersebut, BTS harus melawan penyanyi-penyanyi populer dunia, seperti Tony Bennett dan Lady Gaga (I Get a Kick Out of You), Justin Bieber dan Benny Blanco (Lonely), Coldplay (Higher Power), dan Doja Cat ft SZA (Kiss Me More).

Tahun lalu, BTS juga masuk dalam kategori serupa lewat lagu Dynamite. Namun, mereka gagal membawa pulang piala Grammys dan harus mengalah pada Lady Gaga dan Ariana Grande (Rain on Me).

Keberhasilan BTS masuk Grammy Awards 2022, diharapkan mampu meneruskan kesuksesan mereka memboyong tiga piala American Music Awards 2021, pada 22 November silam.

RM cs menyapu bersih tiga nominasi sekaligus: Artist of the Year, Favorite Pop Song – Butter, dan Favorite Pop Duo/Group. Sementara itu, ajang Grammy Awards 2022 akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 31 Januari 2022.*

