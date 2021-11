SEOUL- Bangtan Boys alias BTS baru saja mencatatkan rekor baru di YouTube. Video klip lagu mereka bersama Hasley, Boy With Luv berhasil mencapai 1,4 miliar view di platform streaming video tersebut.

Video tersebut menjadi video klip pertama BTS yang lampaui 1,4 miliar view di Youtube. Video klip K-Pop lain yang telah melampaui 1,4 miliar view adalah Gangnam Style serta Gentleman oleh PSY dan DDU-DU DDU-DU serta Kill This Love oleh BLACKPINK.

Video klip Boy With Luv berhasil mencapai 1,4 miliar view di Youtube setelah 2 tahun 7 bulan sejak perilisannya pada 12 April 2019. Lagu tersebut merupakan salah satu single dari album ‘Map of the Soul: Persona’ yang rilis pada 12 April 2019.

Dalam 24 jam pertama perilisannya, video klip Boy With Luv berhasil capai angka 74,6 juta view di Youtube dengan rata-rata 860 view per detik, menjadikannya video paling banyak ditonton di Youtube dalam 24 jam pada saat itu. Video klip tersebut capai angka 1 miliar view pada Oktober 2020, 18 bulan sejak perilisannya.

Saat baru dirilis, Boy With Luv puncaki chart iTunes di 67 negara, termasuk Amerika, Kanada, Rusia, Brazil, dan Singapura. Boy With Luv juga debut di posisi no. 8 dalam Billboard Hot 100. Single itu juga masuk dalam daftar The 100 Best Songs of 2019 versi Billboard.

(nit)