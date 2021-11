SELEPAS potret viralnya Luna Maya memakai setelan dinas dan mengaku jadi Bu RT untuk warga Kemang beberapa saat lalu, tampaknya kali ini dia menikmati waktu luangnya bersama sahabat. Luna Maya seru-seruan main golf.

Nah, di tengah-tengah kesibukannya menjadi model, aktris, juga presenter, Luna nampaknya juga sedang menjajal olahraga baru untuk menyegarkan pikirannya, loh.

ย

Lewat akun Instagram Marianne Rumantir, dirinya dan Luna terlihat sedang fokus mengayunkan stik golf bersama. Keduanya juga kompak mengenakan gaya setelan yang sama, loh. Luna memakai rok mini hitam, sedangkan Marianne tampak memakai rok mini berwarna putih.

โ€œ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธbecause teeing-off alone is too mainstream (karena memukul bola sendiri terlalu biasa..) #onetakeonly by @minanda,โ€ tulis Marianne.

Wah, seru banget ya gaya Bu RT yang satu ini. Netizen pun ramai memenuhi kolom komentar dengan candaan. โ€œBu RT main golf๐Ÿ˜โ€ tulis @kiy** โ€œBu RT satu-satunya yang main Golfโ€ฆ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚โ€ tambah @aldy** "Bu RT bisa golf juga ya ..bu RT memang kerennnn...๐Ÿ˜†๐Ÿ’ช," ujar lova***