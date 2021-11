LOS ANGELES - Ajang penghargaan Grammy Awards 2022 akan kembali digelar pada 1 Februari 2022. Sesuai rencana, ajang itu akan disiarkan secara langsung dari Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Jelang perhelatan besar tersebut, Recording Academy mengumumkan daftar lengkap nominasi Grammy Awards 2022. Tahun ini, ada penambahan dua kategori baru seperti Best Global Music Performance (Global Music Field) dan Best Musica Urbana Album (Latin Music Field).

Dengan begitu, terdapat 86 kategori yang akan dikompetisikan dalam ajang tersebut. Musisi Jon Batiste menjadi penyanyi dengan nominasi terbanyak tahun ini, mencapai 11 kategori. Sementara Doja Cat, H.E.R, dan Justin Bieber masing-masing masuk dalam delapan kategori.

Dua penyanyi muda, Billie Eilish dan Olivia Rodrigo sama-sama masuk dalam tujuh kategori. Sementara itu, BTS kembali masuk nominasi Grammy Awards 2022 dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance lewat single Butter.

Berikut daftar lengkap nominasi Grammy Awards 2022:

Record of the Year:

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Album of the Year:

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Song of the Year:

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Best New Artist:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best Pop Solo Performance:

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

drivers license - Olivia Rodrigo

Best Pop Duo/Group Performance:

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Best Traditional Pop Vocal Album:

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Til We Meet Again (Live) - Norah Jones

A Tori Kelly Christmas - Tori Kelly

Ledisi Sings Nina - Ledisi

That's Life - Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas - Dolly Parton

Best Pop Vocal Album:

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Best Dance/Electronic Recording:

Hero - Afrojack & David Guetta

Loom - Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

You Can Do It - Caribou

Alive - Rüfüs Du Sol

The Business - Tiësto

Best Dance/Electronic Album:

Subconsciously - Black Coffee

Fallen Embers - Illenium

Music Is the Weapon - Major Lazer

Shockwave - Marshmello

Free Love - Sylvan Esso

Judgement - Ten City

Best Contemporary Instrumental Album:

Double Dealin' - Randy Brecker & Eric Marienth

The Garden - Rachel Eckroth

Tree Falls - Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2 - Mark Lettieri

Best Rock Performance:

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters

Best Metal Performance:

Genesis - Deftones

The Alien - Dream Theater

Amazonia - Gojira

Pushing The Tides - Mastodon

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob Zombie

Best Rock Song:

All My Favorite Songs - Weezer

The Bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find My Way - Paul McCartney

Waiting On A War - Foo Fighters

Best Rock Album:

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Best Alternative Music Album:

Shore - Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy's Home - St. Vincent

Best R&B Performance:

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

Damage - H.E.R.

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Best Traditional R&B Performance:

I Need You - Jon Batiste

Bring It On Home To Me - BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon featuring Charlie Bereal

Born Again - Leon Bridges featuring Robert Glasper

Fight For You - H.E.R.

How Much Can A Heart Take - Lucky Daye Featuring Yebba

Best R&B Song:

Damage - H.E.R.

Good Days - SZA

Heartbreak Anniversary - Giveon

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Best Progressive R&B Album:

New Light - Eric Bellinger

Something To Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table For Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego

Best R&B Album:

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back Of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Best Rap Performance:

Family Ties - Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Up - Cardi B

M Y . L I F E - J. Cole featuring 21 Savage & Morray

Way 2 Sexy - Drake featuring Future & Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Best Melodic Rap Performance:

p r i d e . i s . t h e . devil - J. Cole featuring Lil Baby

Need to Know - Doja Cat

Industry Baby - Lil Nas X featuring Jack Harlow

Wusyaname - Tyler, The Creator featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

Hurricane - Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby

Best Rap Song:

Bath Salts - DMX featuring Jay-Z & Nas

Best Friend - Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties - Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail - Kanye West featuring Jay-Z

m y . l i f e - J. Cole featuring 21 Savage & Morray

Best Rap Album:

The Off Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

Best Country Solo Performance:

Forever After All - Luke Combs

Remember Her Name, - Mickey Guyton

All I Do Is Drive - Jason Isbell

camera roll - Kacey Musgraves

You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Best Country Duo/Group Performance:

If I Didn't Love You - Jason Aldean & Carrie Underwood

Younger Me - Brothers Osborne

Glad You Exist - Dan + Shay

Chasing After You - Ryan Hurd & Maren Morris

Drunk (And I Don't Wanna Go Home) - Elle King & Miranda Lambert

Best Country Song:

Better Than We Found It - Maren Morris

camera roll - Kacey Musgraves

Cold - Chris Stapleton

Country Again - Thomas Rhett

Fancy Like - Walker Hayes

Remember Her Name - Mickey Guyton

Best Country Album:

Skeletons - Brothers Osborne

Remember Her Name - Mickey Guyton

The Marfa Tapes - Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

The Ballad Of Dood & Juanita - Sturgill Simpson

Starting Over - Chris Stapleton

Best New Age Album:

Brothers - Will Ackerman, Jeff Oster & Tom Eaton

Divine Tides - Stewart Copeland & Ricky Kej

Pangaea - Wouter Kellerman & David Arkenstone

Night + Day - Opium Moon

Pieces of Forever - Laura Sullivan

Best Improvised Jazz Solo:

Sackodougou - Weedie Braimah

Kick Those Feet - Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios

Bigger Than Us - Soul (Original Motion Picture Soundtrack) (Various Artists)

Absence - Terence Blanchard featuring The E Collective And The Turtle Island Quartet

Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea, John Patitucci & Dave Weckl

Best Jazz Vocal Album:

Generations - The Baylor Project

SuperBlue - Kurt Elling & Charlie Hunter

Time Traveler - Nnenna Freelon

Flor - Gretchen Parlato

Songwrights Apothecary Lab - Esperanza Spalding

Best Jazz Instrumental Album:

Jazz Selections: Music From And Inspired By Soul - Jon Batiste

Absence - Terence Blanchard featuring The E Collective And The Turtle Island Quartet

Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

Akoustic Band LIVE - Chick Corea, John Patitucci & Dave Weckl

Side-Eye NYC (V1.IV) - Pat Metheny

Best Large Jazz Ensemble Album:

Live At Birdland!

Dear Love

For Jimmy, Wes And Oliver

Swirling

Jackets XL

Best Latin Jazz Album:

Mirror Mirror - Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés

The South Bronx Story - Carlos Henriquez

Virtual Birdland - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Transparency - Dafnis Prieto Sextet

El Arte Del Bolero - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Best Gospel Performance/Song:

Voice Of God - Dante Bowe Featuring Steffany Gretzinger & Chandler Moore

Joyful - Dante Bowe

Help - Anthony Brown & Group Therapy

Never Lost - CeCe Winans

Wait On You - Elevation Worship & Maverick City Music

Best Contemporary Christian Music Performance/Song:

We Win - Kirk Franklin & Lil Baby

Hold Us Together (Hope Mix) - H.E.R. & Tauren Wells

Man Of Your Word - Chandler Moore & KJ Scriven

Believe For It - CeCe Winans

Jireh - Elevation Worship & Maverick City Music Featuring Chandler Moore & Naomi Raine

Best Gospel Album:

Changing Your Story - Jekalyn Carr

Royalty: Live At The Ryman - Tasha Cobbs Leonard

Jubilee: Juneteenth Edition - Maverick City Music

Jonny X Mali: Live In LA - Jonathan McReynolds & Mali Music

Believe For It - CeCe Winans

Best Contemporary Christian Music Album:

No Stranger - Natalie Grant

Feels Like Home Vol. 2 - Israel & New Breed

The Blessing (Live) - Kari Jobe

Citizen Of Heaven (Live) - Tauren Wells

Old Church Basement - Elevation Worship & Maverick City Music

Best Roots Gospel Album:

Alone With My Faith - Harry Connick, Jr.

That's Gospel, Brother - Gaither Vocal Band

Keeping On - Ernie Haase & Signature Sound

Songs For The Times - The Isaacs

My Savior - Carrie Underwood

Best Latin Pop Album:

Vértigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Hecho A La Antigua - Ricardo Arjona

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba

Revelación - Selena Gomez

Best Latin Rock or Alternative Album:

Deja - Bomba Estéreo

Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition) - Diamante Eléctrico

Origen - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos De Karmática Resonancia - Zoé

Best Música Urbana Album:

Afrodisíaco - Rauw Alejandro

El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

Jose - J Balvin

KG0516 - KAROL G

Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) 8 - Kali Uchis

Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano):

Antología De La Musica Ranchera, Vol. 2 - Aida Cuevas

A Mis 80's - Vicente Fernández

Seis - Mon Laferte

Un Canto Por México, Vol. LI - Natalia Lafourcade

Ayayay! (Súper Deluxe) - Christian Nodal

Best Tropical Latin Album:

Salswing! - Rubén Blades Y Roberto Delgado & Orquesta

En Cuarentena - El Gran Combo De Puerto Rico

Sin Salsa No Hay Paraíso - Aymée Nuviola

Colegas - Gilberto Santa Rosa

Live In Peru - Tony Succar

Best American Roots Performance:

CRY - Jon Batiste

Love And Regret - Billy Strings

I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free - The Blind Boys Of Alabama & Béla Fleck

Same Devil - Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

Nightflyer - Allison Russell

Best American Roots Song:

Avalon - Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Call Me A Fool - Valerie June Featuring Carla Thomas

CRY - Jon Batiste

Diamond Studded Shoes - Yola

Nightflyer - Allison Russell

Best Americana Album:

Downhill From Everywhere - Jackson Browne

Leftover Feelings - John Hiatt With The Jerry Douglas Band

Native Sons - Los Lobos

Outside Child - Allison Russell

Stand for Myself - Yola

Best Bluegrass Album:

Renewal - Billy Strings

My Bluegrass Heart - Béla Fleck

A Tribute to Bill Monroe - The Infamous Stringdusters

Cuttin' Grass - Vol. 1 (Butcher Shoppe Sessions) - Sturgill Simpson

Music Is What I See - Rhonda Vincent

Best Traditional Blues Album:

100 Years Of Blues - Elvin Bishop & Charlie Musselwhite

Traveler's Blues - Blues Traveler

I Be Trying - Cedric Burnside

Be Ready When I Call You - Guy Davis

Take Me Back - Kim Wilson

Best Contemporary Blues Album:

Delta Kream - The Black Keys Featuring Eric Deaton & Kenny Brown

Royal Tea - Joe Bonamassa

Uncivil War - Shemekia Copeland

Fire It Up - Steve Cropper

662 - Christone "Kingfish" Ingram

Best Folk Album:

One Night Lonely [Live] - Mary Chapin Carpenter

Long Violent History - Tyler Childers

Wednesday (Extended Edition) - Madison Cunningham

They're Calling Me Home - Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

Blue Heron Suite - Sarah Jarosz

Best Regional Roots Music Album:

Live in New Orleans! - Sean Ardoin And Kreole Rock And Soul

Bloodstains & Teardrops - Big Chief Monk Boudreaux

My People - Cha Wa

Corey Ledet Zydeco - Corey Ledet Zydeco

Kau Ka Pe'a - Kalani Pe'a

Best Reggae Album:

Pamoja - Etana

Positive Vibration - Gramps Morgan

Live N Livin - Sean Paul

Royal - Jesse Royal

Beauty In The Silence - Soja

10 - Spice

Best Global Music Album:

Voice of Bunbon, Vol. 1 - Rocky Dawuni

East West Players Presents: Daniel Ho & Friends Live in Concert - Daniel Ho & Friends

Mother Nature - Angelique Kidjo

Legacy+ - Femi Kuti And Made Kuti

Made In Lagos: Deluxe Edition - Wizkid

Best Global Music Performance:

Mohabbat - Arooj Aftab

Do Yourself - Angelique Kidjo & Burna Boy

Pà Pá Pà - Femi Kuti

Blewu - Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo

Essence - WizKid Featuring Tems

Best Children's Album:

Actívate - 123 Andrés

All One Tribe - 1 Tribe Collective

Black to the Future - Pierce Freelon

A Colorful World - Falu

Crayon Kids - Lucky Diaz and The Family Jam Band

Best Spoken Word Album (Includes Poetry, Audio Books & Storytelling):

Aftermath - LeVar Burton

Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis - Don Cheadle

Catching Dreams: Live At Fort Knox Chicago - J. Ivy

8:46 - Dave Chappelle & Amir Sulaiman

A Promised Land - Barack Obama

Best Comedy Album:

The Comedy Vaccine - Lavell Crawford

Evolution - Chelsea Handler

Sincerely Louis CK - Louis C.K.

Thanks For Risking Your Life - Lewis Black

The Greatest Average American - Nate Bargatze

Zero F***s Given - Kevin Hart

Best Musical Theater Album:

Andrew Lloyd Webber's Cinderella

Burt Bacharach and Steven Sater's Some Lovers

Girl From The North Country

Les Misérables: The Staged Concert (The Sensational 2020 Live Recording)

Stephen Schwartz's Snapshots

The Unofficial Bridgerton Musical

Best Compilation Soundtrack for Visual Media:

Cruella - (Various Artists)

Dear Evan Hansen - (Various Artists)

In The Heights - (Various Artists)

One Night In Miami... - (Various Artists)

Respect - Jennifer Hudson

Schmigadoon! Episode 1 - (Various Artists)

The United States Vs. Billie Holiday - Andra Day

Best Score Soundtrack for Visual Media:

Bridgerton

Dune

The Mandalorian: Season 2 - Vol. 2 (Chapters 13-16)

The Queen's Gambit

Soul

Best Song Written for Visual Media:

Agatha All Along [WandaVision: Episode 7]

All Eyes On Me [Inside]

All I Know So Far [P!NK: All I Know So Far]

Fight For You [Judas And The Black Messiah]

Here I Am (Singing My Way Home) [Respect]

Speak Now [One Night In Miami...]

Best Instrumental Composition:

Beautiful Is Black - Brandee Younger

Cat and Mouse - Tom Nazziola

Concerto for Orchestra: Finale - Vince Mendoza

Dreaming In Lions: Dreaming In Lions - Arturo O'Farrill

Eberhard - Lyle Mays

Best Arrangement, Instrumental or A Cappella:

Chopsticks - Richard Baratta

For The Love Of A Princess - Hauser, London Symphony Orchestra & Robin Smith

Infinite Love - Emile Mosseri

Meta Knight's Revenge - The 8-bit Big Band Featuring Button Masher

The Struggle Within - Rodrigo Y Gabriela

Best Arrangement, Instruments and Vocals:

The Bottom Line - Ólafur Arnalds & Josin

A Change Is Gonna Come - Tonality & Alexander Lloyd Blake

The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) - Jacob Collier

Eleanor Rigby - Cody Fry

To the Edge of Longing (Edit Version) - Vince Mendoza, Czech National Symphony Orchestra & Julia Bullock

Best Recording Package:

American Jackpot / American Girls

Carnage

Pakelang

Serpentine Prison

Zeta

Best Boxed or Special Limited Edition Package:

All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition

Color Theory

The Future Bites (Limited Edition Box Set)

77-81

Swimming In Circles

Best Album Notes:

Beethoven: The Last Three Sonatas

The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966

Creation Never Sleeps, Creation Never Dies: The Willie Dunn Anthology

Etching The Voice: Emile Berliner And The First Commercial Gramophone Discs, 1889-1895

The King Of Gospel Music: The Life And Music Of Reverend James Cleveland

Best Historical Album:

Beyond The Music: Her Complete RCA Victor Recordings

Etching The Voice: Emile Berliner And The First Commercial Gramophone Discs, 1889-1895

Excavated Shellac: An Alternate History Of The World's Music

Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)

Sign O' The Times (Super Deluxe Edition)

Best Engineered Album, Non-Classical:

Cinema - The Marías

Dawn - Yebba

Hey What - Low

Love for Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Notes With Attachments - Pino Palladino & Blake Mills

Producer of the Year, Non-Classical:

Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Best Remixed Recording:

Back to Life (Booker T Kings Of Soul Satta Dub) - Booker T

Born for Greatness (Cymek Remix) - Spencer Bastin

Constant Craving (Fashionably Late Remix) - Tracy Young

Inside Out (3scape Drm Remix) - 3scape Drm

Met Him Last Night (Dave Audé Remix) - Dave Audé

Passenger (Mike Shinoda Remix) - Mike Shinoda

Talks (Mura Masa Remix) - Alexander Crossan

Best Immersive Audio Album Grammy Awards 2022:

Alicia - Alicia Keys

Clique - Patricia Barber

Fine Line - Harry Styles

The Future Bites - Steven Wilson

Stille Grender - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor

Best Immersive Audio Album Grammy Awards 2021:

Bolstad: Tomba Sonora - Stemmeklang

Dear Future Self (Dolby Atmos Mixes) - Booka Shade

FRYD - Tove Ramlo-Ystad & Cantus

Mutt Slang Ii - A Wake of Sorrows Engulfed in Rage - Alain Mallet

Soundtrack of the American Soldier - Jim R. Keene & The United States Army Field Band

Best Engineered Album, Classical:

Archetypes - Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion

Beethoven: Cello Sonatas - Hope Amid Tears - Yo-Yo Ma & Emanuel Ax

Beethoven: Symphony No. 9 - Manfred Honeck, Mendelssohn Choir Of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra

Chanticleer Sings Christmas - Chanticleer

Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony of a Thousand', - Gustavo Dudamel, Fernando Malvar-Ruiz, Luke McEndarfer, Robert Istad, Grant Gershon, Los Angeles Children's Chorus, Los Angeles Master Chorale, National Children's Chorus, Pacific Chorale & Los Angeles Philharmonic

Producer of the Year, Classical:

Blanton Alspaugh

Steven Epstein

David Frost

Elaine Martone

Judith Sherman

Best Orchestral Performance:

Adams: My Father Knew Charles Ives; Harmonielehre, Nashville Symphony Orchestra

Beethoven: Symphony No. 9, Mendelssohn Choir of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra

Muhly: Throughline, San Francisco Symphony

Price: Symphonies Nos. 1 & 3, Philadelphia Orchestra

Strauss: Also Sprach Zarathustra; Scriabin: The Poem Of Ecstasy, Seattle Symphony Orchestra

Best Opera Recording:

Bartók: Bluebeard's Castle - Helsinki Philharmonic Orchestra

Glass: Akhnaten - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus

Janáček: Cunning Little Vixen - London Symphony Orchestra; London Symphony Chorus & LSO Discovery Voices

Little: Soldier Songs - The Opera Philadelphia Orchestra

Poulenc: Dialogues Des Carmélites - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus

Best Choral Performance:

It's a Long Way

Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony of a Thousand

Rising w/ The Crossing

Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-antiphons

Sheehan: Liturgy Of Saint John Chrysostom

The Singing Guitar

Best Chamber Music/Small Ensemble Performance:

Adams, John Luther: Lines Made By Walking - Jack Quartet

Akiho: Seven Pillars - Sandbox Percussion

Archetypes - Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion

Beethoven: Cello Sonatas - Hope Amid Tears - Yo-Yo Ma & Emanuel Ax

Bruits - Imani Winds

Best Classical Instrumental Solo:

Alone Together - Jennifer Koh

An American Mosaic - Simone Dinnerstein

Bach: Sonatas & Partitas - Augustin Hadelich

Beethoven & Brahms: Violin Concertos - The Knights

Mak Bach - Mak Grgić

Of Power - Curtis Stewart

Best Classical Solo Vocal Album:

Confessions - Laura Strickling; Joy Schreier

Dreams Of A New Day - Songs By Black Composers - Will Liverman; Paul Sánchez

Mythologies - Sangeeta Kaur & Hila Plitmann (Virginie D'avezac De Castera, Lili Haydn, Wouter Kellerman, Nadeem Majdalany, Eru Matsumoto & Emilio D. Miler)

Schubert: Winterreise - Joyce Didonato; Yannick Nézet-Séguin

Unexpected Shadows - Jamie Barton; Jake Heggie (Matt Haimovitz)

Best Classical Compendium Album:

American Originals - A New World, A New Canon - Agave & Reginald L. Mobley

Berg: Violin Concerto; Seven Early Songs & Three Pieces for Orchestra - Michael Tilson Thomas

Cerrone: The Arching Path - Timo Andres & Ian Rosenbaum

Plays - Chick Corean

Women Warriors - The Voices Of Change - Amy Andersson, Conductor

Best Contemporary Classical Composition:

Akiho: Seven Pillars

Andriessen: The Only One

Assad, Clarice & Sérgio, Connors, Dillon, Martin & Skidmore: Archetypes

Batiste: Movement 11

Shaw: Narrow Sea

Best Music Video:

Shot In The Dark - AC/DC

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Good 4 U - Olivia Rodrigo

Best Music Film:

Inside

David Byrne's American Utopia

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles

Music, Money, Madness...Jimi Hendrix In Maui

Summer Of Soul*

(SIS)