LYODRA, adis yang baru berusia 18 tahun ini berhasil menjadi wanita termuda yang terpilih sebagai Spotify EQUAL Artist Indonesia. Dengan begitu, wajah Lyodra terpampang di billboard New York’s Times Square, sebagai representasi Indonesia.

Selain itu karya Lyodra juga akan ditambahkan ke daftar putar unggulan global EQUAL, bersama dengan beberapa artis wanita luar biasa di seluruh dunia.

Untuk diketahui, kampanye EQUAL dari Spotify ini lahir untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan di industri musik. Untuk mencapai tujuan dari kampanye itu, Spotify pun membuat playlist EQUAL lokal yang ada di 35 negara dan menjangkau lebih dari 50 negara.

Selain itu, ada pula EQUAL Artist of the Month yang memilih satu artis di setiap negara untuk menjadi sampul dari playlist lokal di negaranya masing-masing. Artis EQUAL pilihan setiap bulan akan mendapatkan promosi dari platform streaming musik asal Swedia tersebut dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan pendengar dari dalam dan luar negeri.

Dan, untuk bulan ini, nama Lyodra terpilih karena menurut Spotify, Lyodra memiliki semangat dalam menginspirasi suara wanita dengan berbagai macam prestasi yang diraihnya. Sejalan dengan kampanye dari EQUAL yang ingin menghidupkan volume dari suara inspiratif para wanita, tidak hanya di Indonesia, tapi juga Asia hingga dunia.

“Senang sekali bahwa di industri musik, wanita dan pria jelas semakin menjunjung kesetaraan. Di berbagai kesempatan penyanyi wanita semakin mendapat tempat. Terima kasih untuk Spotify yang memberikan kesempatan khusus bagi artis perempuan melalui program EQUAL yang mengedepankan semangat kesetaraan dan membawa artis-artis perempuan dari berbagai belahan dunia semakin terwakili di ranah musik global. Terus semangat berkarya untuk musisi wanita tanah air, maju terus musik indonesia” Demikian pandangan dari Lyodra mengenai kampanye Spotify EQUAL ini”

Sebagai pendatang yang belum lama di industri musik Tanah Air, penyanyi yang juga jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini sudah menorehkan banyak karya dan prestasi yang patut diacungi dua jempol ke atas.

Lyodra tercatat dua kali masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Best Pop Female Solo Artist untuk lagu "Mengapa Kita #terlanjurmencinta" (2020) dan “Tentang Kamu” (2021). Selain itu, ia juga menjadi nominasi di MTV Europe Music Awards 2021 untuk kategori Best Southeast Asian Act.

Di tahun ini juga, pemilik nama lengkap Lyodra Margareta Ginting ini telah menelurkan album perdananya yang diberi judul sama dengan namanya. Album Lyodra ini dirilis tepatnya pada 16 Juli 2021 dengan berisikan 8 buah lagu dari beberapa single yang telah dirilis sebelumnya.

Di album tersebut Lyodra banyak bekerja sama dengan para musisi andal Indonesia. Mereka di antaranya ada Anji, Yovie Widianto, Dipha Barus, Ade dan Jeje Govinda, Laleilmanino, hingga Tohpati.

Hal mengejutkan lainnya, single “Pesan Terakhir” dari album Lyodra masuk ke dalam Top 50 Global Viral Chart di Spotify. Suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi industri musik Tanah Air.

Pencapaian Lyodra tidak berhenti di situ saja, ia juga diketahui sebagai satu-satunya artis atau penyanyi dari Indonesia yang tampil di panggung megah acara National Day Expo 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada awal November 2021 lalu.

Menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki, penampilan Lyodra juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang turut hadir pada perhelatan skala internasional tersebut.

Tidak bisa diragukan, prestasi yang dicapai oleh Lyodra membuatnya melaju satu langkah ke depan untuk menjadi the next big thing dalam skena musik Indonesia. The future is coming out!