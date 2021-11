SEOUL- BTS akan tampil dalam ajang American Music Awards 2021 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka bahkan akan membawakan lagu terbaru mereka bersama Coldplay, My Universe.

Melansir laman Soompi, Kamis (18/11/2021) penampilan BTS dan Coldplay itu akan menjadi kali pertama keduanya menyanyikan My Universe bersama secara langsung. Di awal bulan ini BTS juga mengumumkan mereka akan membawakan lagu Butter dengan rapper Megan Thee Stallion, yang membuat lagu Butter versi remix pada Agustus lalu, di atas panggung American Music Awards 2021.

Dalam American Music Awards tahun ini, BTS mendapat tiga nominasi, yaitu Artist of the Year, Favorite Pop Duo or Group, dan Favorite Pop Song (lagu Butter). American Music Awards 2021 akan digelar pada 21 November pukul 8 malam ET mendatang.

Ini bukan kali pertama BTS masuk dalam ajang penghargaan musik bergengsi di Amerika itu. Di tahun 2020, BTS berhasil membawa pulang piala Favorite Duo or Group dan Favorite Social Artist. Grup asal Korea itu berhasil mengalahkan musisi papan atas Amerika, seperti Jonas Brothers, Maroon 5, Billie Eilish, dan juga Ariana Grande dalam dua nominasi tersebut. Meskipun tidak dapat hadir secara langsung di American Music Awards 2020, BTS tetap memberikan penampilan spesial lagu Dynamite dan Life Goes On yang direkam di Korea.