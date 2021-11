JAKARTA - Musisi Anji mendapatkan pelajaran setelah ditangkap polisi lantaran penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Setelah ditangkap polisi dan menjalani masa rehabilitasi, Anji akhirnya mengaku tidak akan lagi mengonsumsi barang terlarang itu.

Salah satu yang membuatnya berhenti adalah keluarga, termasuk anak-anaknya. Kepada Deddy Corbuzier, Anji membeberkan sikap anak-anaknya ketika dia tersandung kasus narkoba.

Baca Juga:

Ditanya Deddy Corbuzier soal Cepu, Anji: Nanti Dia Ketemu Karmanya Sendiri

Bukan Nge-fly, Anji Ungkap Efek Terberat saat Hisap Ganja: Ketangkap Polisi

“Yang besar besar sih (anak-anak sambung), menyatakan kekecewaannya. Kalau ke Leticia, gue juga bilang, tolong jelasin lah, ya kalau ayahnya membuat kesalahan,” kata Anji seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin (15/11/2021).

Begitu pula yang dijelaskan Anji kepada putranya dengan Wina Natalia, Saga Omar Nagata. Dia mengaku kepada putranya bahwa dia merokok ganja.

“Ke Saga juga begitu. (Gue bilang), I smoking pot, terus Saganya bilang, don’t do it again. Dia trauma sih,” ujar Anji.

Sebab, sebelum penangkapan, Anji sempat berjanji kepada Saga untuk bermain bersama. Namun, penangkapan terjadi dan Anji tak pulang ke rumah selama berbulan-bulan lamanya. “(Sekarang) kalau gue ke kantor, dia kayak, ‘hah jangan! Kamu pulang enggak nanti?’ Gitu. Dia trauma, dan hal-hal kayak gitu yang buat gue berhenti,” kisah pelantun lagu ‘Dia’ tersebut.