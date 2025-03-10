Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |10:00 WIB
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License
Hari Musik Nasional, Anji Soroti Royalti Musik dan Sistem Direct License (Foto: IG Anji)
JAKARTA - Anji Manji memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2025 dengan mengangkat isu royalti musik yang masih menjadi perdebatan. Melalui unggahan di Instagram, ia mengajak pengikutnya untuk merenungkan sistem pengelolaan royalti yang dinilainya kurang berpihak kepada pencipta lagu.

"Selamat Hari Musik Nasional. Logika sederhana kenapa sistem lama kurang tepat untuk pencipta lagu," tulis Anji dalam unggahannya, Senin (10/3/2025).

Dalam unggahan tersebut, Anji menyoroti pentingnya izin dari pencipta lagu saat seorang penyanyi membawakan karyanya. Ia juga membahas royalti performing rights, di mana menurutnya, penyanyi lebih mudah berkomunikasi langsung dengan pencipta lagu dibandingkan penyelenggara acara.

Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny
Ibunda Curhat Pilu Usai Ratu Sofya Pamer Foto dengan Keluarga Cornelio Sunny

"Kenapa harus penyanyi yang meminta izin? Karena penyanyi dan manajemennya lebih mudah memiliki akses kepada pencipta lagu. Bahkan, mereka cenderung mengenal secara personal, sehingga lebih mudah dalam hal koneksi dan interaksi," jelasnya.

