JAKARTA - Jinan Laetitia kembali hadir dengan karya baru. Tak sendiri, kali ini Jinan menggandeng musisi Pamungkas dalam single Timeless.

Timeless masih memiliki benang merah dengan Mannequin yang diluncurkan di akhir Oktober. Jika Mannequin menjadi cara Jinan untuk tidak memperdulikan ekspektasi orang terhadap dirinya, di Timeless Jinan eksplorasi kegelisahan dirinya atas pentingnya ‘living in the moment’.

“Dalam berbagai situasi yang tidak pasti, saya sering merasa cemas memikirkan masa lalu atau masa depan. Lagu ini mengingatkan saya akan pentingnya saat ini (now). Untuk hadir dan hidup di momen saat ini (living in the moment),” kata Jinan.

Kolaborasi ini terjadi ketika Pamungkas mengapresiasi karakter Jinan dalam berbagai kesempatan. Maka dari itu, kolaborasi dilakukan sesuai dengan momentum yang tepat.

"Pada saat Pamungkas mengajak saya untuk berkolaborasi, saya sudah menulis seluruh lagu dan demo. Jujur saja, mana bisa saya mengatakan tidak? Dia penulis lagu yang sangat terampil dan musisi yang luar biasa.Saya membayangkan suaranya akan cocok dengan lagu ini dan ternyata benar!” ujar Jinan.

Penyanyi yang secara musikal terpengaruh genre indie pop, alternative R&B, hip hop dan soul mengakui tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan kolaborasi dengan Pamungkas. Kolaborasinya dengan Pamungkas, ujar Jinan, membuat hasil akhir lagu ini melebihi ekspektasinya sendiri.

