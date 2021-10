JAKARTA - Jinan Laetitia kembali menghadirkan single. Kali ini, Jinan Laetitia memperkenalkan lagu berjudul Mannequin dengan makna mendalam.

Jinan selalu mengambil tema yang tidaklah ringan. Single ‘Forgive’ dan ‘Picture’ misalnya, ia mengeksplorasi tema refleksi perjalanan diri (‘self’). Di ‘Mannequin’, lagu pop dengan beats yang enerjetik, Jinan bercerita mengenai ekspektasi orang-orang atas dirinya,

Single Mannequin mempunyai latar belakang yang mendalam saat ditulis oleh Jinan. Sebuah perjalanan ketika mendapatkan tekanan dari orang-orang terdekat.

“Saya menulis Mannequin ketika saya berada di tempat yang sangat membingungkan. Saat itu saya merasa memiliki beban yang berat untuk memenuhi harapan orang lain terhadap saya, yang biasanya sangat berbeda dibandingkan dengan diri saya dari perspektif saya sendiri," jelasnya.

Tidak hanya beatsnya yang unik, lirik-lirik lagunya pun mengandung penuh arti. ‘Cause I’m your mannequin. Pretty porcelain. Cut me off, dress me up. ‘Til I’m pretty, pretty’

Jinan mengajak pendengar untuk tidak memperdulikan pendapat orang. Ia berharap lagu ini dapat menemani pendengar dalam proses perjalanan kepercayaan diri

“Tidak peduli apa yang saya katakan atau tunjukkan, mereka akan selalu memiliki persepsi mereka sendiri tentang saya. Dan kita belajar untuk tidak membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa kita. Mannequin adalah lagu dimana saya berdamai dengan fakta itu,” tukasnya.

