SEOUL- Kabar bahagia datang dari aktor asal Korea Selatan, Kang Ki Yong. Dia resmi menjadi seorang ayah usai istrinya melahirkan anak pertama mereka pada 12 November 2021.

Agensi Kang Ki Young, Namoo Actors, telah mengonfirmasi kabar ini. Menurut agensi, sang aktor dikaruniai anak laki-laki.

“Kang Ki Young telah menjadi ayah dari seorang anak laki-laki pada 12 November,” ujar Namoo Actors, seperti dikutip dari Soompi, Selasa (16/11).

Aktor kelahiran 1983 itu menikah dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan selebriti pada Mei 2019. Identitas istrinya tidak diketahui.

Wajah Kang Ki Young telah muncul dalam berbagai macam drama populer. Dia dikenal karena penampilannya sebagai pemeran pendukung.

Ayah anak satu ini debut melalui drama The King’s Doctor pada tahun 2012. Selama kariernya, ia telah bintangi banyak drama, seperti Oh My Ghost, W Two Worlds, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, dan What’s Wrong with Secretary Kim.

Kang Ki Young juga pernah muncul dalam beberapa film, antara lain On Your Wedding Day, Exit, dan The Book of Fish. Untuk proyek drama dan film di depan, Kang Ki Young telah dikonfirmasi akan bintangi film The Point Men dan drama Strange Lawyer Woo Young Woo. Kedua proyek itu kemungkinan akan tayang di tahun 2022.