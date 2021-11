GISELLA Anastasia atau Gisel berulang tahun ke-31 pada Selasa (16/11/2021). Meski cukup telah lama bercerai, Gading Marten sang mantan suami tak sungkan menunjukkan kedekatannya dengan Gisel.

Sebelumnya, Wijaya Saputra atau Wijin menginap di rumah Gisel untuk memberi kejutan istimewa. Gading pun menjadi salah satu pria yang spesial yang pernah singgah di hati Gisel.

Seakan tak melupakan hari spesial sang mantan istri, Gading juga memberi ucapan ke ibu Gempita Nora Marten ini.

Melalui unggahan Instagram Story, Selasa, 16 November 2021, tepat tengah malam, Gading tuliskan emoji peluk “🤗”.

Selain memberi ucapan ulang tahun, Gading juga mendoakan manyan istrinya yang juga ibu Gempi tersebut.

“Hbd mamaisel @gisel_la Wish u all the best🤗” tulisnya.

Tak lupa, Gading juga tambahkan potret berwarna hitam-putih Gisel bersama Gempi, yang dirinya sendiri ambil pada April 2020 silam.