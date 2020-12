LOS ANGELES - Kabar terbaru dari aktris Rachel McAdams satu ini mungkin bisa menjadi angin segar bagi penggemar film Doctor Strange. Deadline melaporkan, sang aktris akan kembali membintangi sekuel film tersebut.

Marvel Studios kembali membawa sang aktris untuk berlakon sebagai Christine Palmer, seorang perawat sekaligus mantan kekasih Doctor Strange. Namun seperti kebiasaannya, Marvel enggan bersuara lebih detail terkait keterlibatan sang aktris dalam film tersebut.

Belum diketahui pula, seberapa besar dan krusialnya peran Christine Palmer yang dimainkan aktris The Notebook itu dalam sekuel Doctor Strange kali ini.

Sementara itu, proses syuting Doctor Strange 2 akan dilakukan di London, Inggris, pada Mei 2021. Tim produksi dikabarkan harus menunggu sang aktor utama, Benedict Cumberbatch merampungkan syuting Spider-Man 3.

Rachel McAdams dan Benedict Cumberbatch akan beradu akting dengan sederet bintang lainnya dalam Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, dan Elizabeth Olsen adalah beberapa di antaranya.*

(SIS)