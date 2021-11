JAKARTA - Ada sederet film Hollywood terbaik yang siap menghibur pengguna Vision+ sepanjang November 2021. Hal ini membuktikan Vision+ sebagai layanan over the top (OTT) terkemuka di Indonesia dengan library content yang berkualitas dan lengkap.

"Vision+ tidak hanya menyediakan konten on demand, namun juga menyediakan channel TV baik lokal maupun internasional yang dapat dinikmati secara live dan catch-up. Bulan ini, ada deretan tayangan seru dari berbagai channel internasional yang wajib ditonton," ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Pada awal November 2021, ada film klasik The Godfather dari channel Hits Movies. Film yang diproduksi pada 1972 itu merupakan sebuah film bergenre crime-drama yang berkisah tentang keluarga mafia Italia-Amerika yang dipimpin oleh Don Vito Corleone (Marlon Brando).

Michael (Al Pacino), anak bungsunya diminta untuk terlibat dalam bisnis keluarga. Michael yang awalnya menentang, pada akhirnya terjerumus dalam bisnis gelap keluarganya. Hits Movies juga akan menayangkan film thriller Outbreak.

Film tersebut menceritakan tentang penyebaran massal virus mematikan yang berasal dari seekor monyet asal Afrika yang diselundupkan ke California, Amerika Serikat. Kolonel Sam Daniels, MD (Dustin Hoffman), dan Dr. Roberta Keough, MD (Rene Russo) ditugaskan untuk memimpin proyek dalam rangka mengontrol penyebaran virus tersebut.

Film tersebut menceritakan tentang penyebaran massal virus mematikan yang berasal dari seekor monyet asal Afrika yang diselundupkan ke California, Amerika Serikat. Kolonel Sam Daniels, MD (Dustin Hoffman), dan Dr. Roberta Keough, MD (Rene Russo) ditugaskan untuk memimpin proyek dalam rangka mengontrol penyebaran virus tersebut.

Dari channel tvN Movies ada Train to Busan, film action-horror asal Korea Selatan tentang wabah zombie yang tersebar di sebuah kereta cepat menuju Kota Busan. Gong Yoo yang berperan sebagai Seok Woo diceritakan membawa putrinya, Soo An untuk bertemu ibunya di Busan. Namun dalam perjalanan, beberapa penumpang terpapar virus mematikan yang mengubah mereka menjadi zombie. Di sinilah Seok Woo berusaha mati-matian untuk melindungi putrinya dari gigitan para zombie. Channel Warner TV akan menayangkan season terbaru serial superhero Arrowverse berjudul The Flash Season 8. Barry (Grant Gustin) atau yang lebih dikenal sebagai tokoh superhero The Flash beserta timnya harus melawan alien yang sangat kuat demi menyelamatkan umat manusia. Namun, kali ini Flash dan timnya kewalahan dan membutuhkan bantuan dari teman-teman superhero mereka lainnya. Terakhir, ada Kidan: Piece of Darkness, film horor anthology asal Jepang yang tayang di channel Thrill. Dalam film tersebut, ada total sepuluh cerita horor yang terinspirasi dari novel-novel horor karya Fuyumi Ono. Lebih uniknya lagi, setiap premis yang ditampilkan merupakan karya sutradara yang berbeda-beda. Untuk dapat menikmati seluruh film rekomendasi Vision+ serta mengakses konten lainnya mulai dari 16.000 jam tayang video on demand, ratusan channel lokal, internasional, dan premium serta deretan judul originals lainnya, pengguna dapat mengupgrade akun menjadi Vision+ premium. Caranya, hanya dengan mengupgrade paket mulai dari Rp10.000 berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 berlangganan selama 365 hari. Selain itu, khusus untuk pembelian paket Vision+ premium 90 hari atau 365 hari, pengguna akan mendapatkan proteksi optimal dari MotionInsure berupa asuransi perlindungan diri dan COVID-19 secara cuma-cuma. Segera unduh Vision+ di Google Play Store dan App Store di sini atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id serta aktifkan Vision+ premiumnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau WhatsApp ke 0888 8000 00.*