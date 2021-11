JAKARTA- Anya Geraldine kembali menjadi perhatian di media sosial. Hal tersebut lantaran dia diduga memiliki kekasih baru.

Hal tersebut diketahui usai Anya Geraldine mengunggah foto bersama seorang pria di Bahrain. Belakangan pria tersebut diketahui bernama, Nadif Zahiruddin.

Nadif Zahiruddin sendiri diketahui sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Dia menjalani masa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Cushing Academy pada tahun 2011-2013. Dia juga sempat belajar di The London School of Economics and Political Science di 2016.

Dia juga diketahui merupakan seorang lulusan Bentley University, Amerika Serikat, jurusan Ekonomi. Dia mengenyam pendidikan di sana selama tahun 2013-2017.

Nadif Zahiruddin juga sempat menjadi Online Learning Teaching Assistant selama dua tahun 3 bulan dan berakhir pada 2017. Saat ini, dia diketahui memiliki jabatan sebagai Project Advisor salah satu franchise restoran ayam ternama. Sayang Instagram pria yang diduga kekasih Anya Geraldine tersebut dikunci. Meskipun demikian, hubungan asmara keduanya tampaknya sudah cukup lama terjalin. Anya Geraldine sempat mengaku memiliki kedekatan dengan seorang pria yang ia rahasiakan identitasnya. Publik selama ini hanya mengetahui bahwa kekasih Anya adalah sahabat dari Gading Marten. "Berarti sekarang ada seseorang yang dekat?," tanya Gading pada Anya. "Hahaha lo kan tau, kan sahabat lo. Tapi gue deket sama dia udah tiga bulan," jawab Anya dalam video yang tayang Maret 2021 lalu. Nadif Zahiruddin juga diketahui dekat dengan Gading Marten dan Sean Galael yang belakangan dirumorkan menjadi kekasih Anya.