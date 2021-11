JAKARTA – Semenjak kariernya menanjak lewat film Call Me By Your Name di tahun 2017 silam, Timothee Chalamet digilai para penggemar. Namun, sebelum tenar, rupanya Timothee punya hobi unik; Ia gemar memodifikasi kontroler Xbox.

Belum lama ini, melalui sebuah wawancara yang dipandu oleh Nate Hill, Timothee mengungkap bahwa dirinya sempat punya pekerjaan sampingan kecil-kecilan ketika Ia berusia 15 tahun yaitu menjadi tukang modif kontroler Xbox. Karyanya pun sempat Ia unggah ke YouTube dengan nama alias ModdedController360.

“Aku punya kanal YouTube yang akhirnya ditemukan orang-orang, ModdedController360. Aku dulu sering sekali mengecat ulang kontroler Xbox,” ucap Timothee tertawa geli.

“Aku pernah membuat tiga buah; aku beli kontroler, aku bongkar, lalu aku cat dan kujual ke teman-temanku ... aku berhasil dapat USD30 (Rp426 ribu) dari menjual tiga kontroler,” lanjutnya.

Meski kini kanal YouTube-nya telah mati, ModdedController360 berhasil mendapatkan 28 ribu subscriber setelah video wawancara ini tayang. Timothee pun sampai harus mematikan kolom komentar agar tak ada yang ‘menodai’ warisannya dalam dunia gaming.

Hanya sempat mengunggah tiga video berdurasi sekitar satu menit, Timothee mengaku bahwa hobi dan pekerjaan sampingannya ini tak bertahan lama karena Ia menjadi target omelan orang tuanya. “Ketika tahu apa yang kulakukan, orang tuaku akhirnya marah karena catku kemana-mana. Jadi aku tak bisa melanjutkan karirku,” tambahnya. Sebelum identitas asli ModdedController360 ini dikonfirmasi oleh Timothee sendiri, sejatinya para fans sudah sempat menebak sejak tahun 2018 bahwa akun ini adalah milik sang aktor berkat suara serak yang sangat khas. Kini, setelah Timothee membuka kartu, akhirnya satu lagi misteri tentang masa lalunya pun terpecahkan.